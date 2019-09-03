اسعار نيسان باترول 2020 في السعودية

الخليج ٣٦٥ نت – بعد وصول دفعات من نيسان باترول 2020 فيس ليفت إلى دول الخليج، كشفت صانعة السيارات اليابانية رسمياً عن أسعار بطل الدروب في السعودية وهي ستكون كما يلي بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة:

255,900 ريال: باترول V6 SE T2

245,000 ريال: باترول V6 SE تيتانيوم

269,000 ريال: باترول V6 SE بلاتينوم سيتي

234,000 ريال: باترول V8 LE T1

275,000 ريال: باترول V8 LE T2

299,000 ريال: باترول V8 LE تيتانيوم

329,000 ريال: باترول V8 LE بلاتينوم سيتي

خيارات محركات نيسان باترول 2020 لم تتغير، حيث ستأتي بناقل أوتوماتيكي 7 سرعات وتكون كما يلي:

4 لتر 6 سلندر بقوة 275 حصان وعزم 394 نيوتن متر

5.6 لتر 8 سلندر بقوة 400 حصان وعزم 540 نيوتن متر

من الاختلافات الملحوظة في بطل الدروب هي المقدمة الجديدة والتي تشمل شبك أمامي جديد أكبر حجماً، وهو الاتجاه المفضل لشركات السيارات حالياً.. كما أن المصابيح الأمامية جديدة كذلك.

أهم تغيير يقع في الخلفية ذات التصميم العصري لتناسب توجه سيارات الـ SUV الحالية، مع مصابيح خلفية كبيرة وواسعة ومتصلة بشريط كرومي، مع رفارف أكثر بروزاً ودائرية ومشتت هواء خلفي جديد.

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كما أن المقصورة باتت فاخرة جداً تماماً كما لو أنها انفينيتي QX80، حيث تتمتع بجلود وزخارف عالية الجودة، مع توفير تقنيات متطورة مساعدة للسائق.

يذكر بأن نيسان باترول 2020 سيتم تدشينها بالسعودية في 24 سبتمبر، على أن يبدأ بيعها لدى الوكلاء في شهر أكتوبر القادم.



