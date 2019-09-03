أسرع سيارة في العالم تتخطى حاجز 300 ميل بالساعة

نجح سائق بريطاني في أن يصبح أسرع سائق في العالم بعد نجاحه فى تخطى حاجز ال300 ميل فى الساعة بسيارة من طراز بوجاتى تشيرون. وذكرت صحيفة "ديلى ستار" أن السائق المحترف أندي والاس سجل 304 أميال في الساعة بسيارته التي تبلغ قيمتها 5.2 مليون جنيه إسترليني في مضمار " إهرا ليشين" في ألمانيا. السائق المحترف أندي والاس سجل 304 أميال في الساعة بسيارته التي تبلغ قيمتها 5.2 مليون جنيه إسترليني في مضمار " إهرا ليشين" في ألمانيا. ونجح والاس في الانطلاق من سرعة 200 ميل إلى 304 أميال في غضون 45 ثانية فقط. وسجل اتحاد الفحص الفني الألماني السرعة القياسية الجديدة التى تفوقت على السرعة القياسية السابقة التي بلغت 55.284 ميل في الساعة.

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