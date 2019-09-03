كيا اكسيد وسيد تحصلان على نسخ هجينة جديدة بالقابس

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن النسخ الهجينة الجديدة بالقابس لموديلات اكسيد وسيد تمهيداً لطرحهم في الأسواق في بداية 2020، وتعتمد النسخ على مولدات هجينة تجمع بين محرك بترولي 1.6 لتر بأربعة سلندر مع موتور كهربائي بقوة 60 حصان، لتصل القوة الإجمالية إلى 139 حصان مع عزم دوران 265 نيوتن.متر.

على العكس من معظم الموديلات الهجينة بالقابس في الأسواق بجير CVT، حصلت موديلات كيا على جير مزدوج بست سرعات للسماح بوصول القوة الكاملة للمحرك البترولي والموتور الكهربائي للعجلات بالتوازي.

الموديلات الجديدة قادرة على السير لـ 60 كيلومتر بالاعتماد على الطاقة الكهربائية فقط، وبالنسبة للتصميم فقد أضافت كيا شبكة تهوية جديدة على شكل أنف النمر مع وضع منفذ شحن على الرفرف الأمامي على اليسار، وبالانتقال للداخلية نرى نظام معلومات ترفيهية اختياري 10.25 إنش مع لوحة عدادات رقمية 12.3 إنش.. وسيتم بناء النسخ الجديدة في مصنع كيا في سلوفيكيا للسوق الأوروبي.