هيونداي اكسنت 2020 فيس ليفت تكشف نفسها في الصين رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – دشنت هيونداي اكسنت 2020 للتو في الصين تحت اسم فيرنا، ما يعطينا نظرة أوليّة لما ستبدو عليه عند حصولها على فيس ليفت بأسواقنا.

تبدأ التغييرات مع الواجهة الأمامية الجديدة بالكامل مع مصابيح أمامية مثلثة بخيار LED وشبك أكبر ومصدات محدثة، ما يعطي المقدمة مظهراً أكثر حدة وجرأة.

في الجوانب نجد عجلات بتصميم محدث، مع شكل خلفي يحاول محاكاة شكل سوناتا عبر المصابيح الخلفية المتصلة.

لا توجد سوى صورة وحيدة منخفضة الجودة للداخلية حالياً، لذا سوف نقوم بتحديثكم بالتفاصيل فور توفرها لدينا.

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بشكل عام، تبدو هيونداي اكسنت 2020 المواصفات الصينية أنيقة مقارنة بالسابق، ولكنها مع ذلك قد تختلف قليلاً عند وصولها إلى الدول العربية.

تتوفر هيونداي اكسنت المواصفات الصينية حالياً بمحرك 1.4 لتر بقوة 100 حصان وعزم 132 نيوتن.متر مع ناقل يدوي أو أوتوماتيكي 6 سرعات، إضافة لمحرك 1.6 لتر بقوة 121 حصان وعزم 150 نيوتن.متر مع ناقل 6 سرعات أوتوماتيكي مع خيار جديد لناقل CVT في الموديل المحدث.

هذا سوف تطرح هيونداي اكسنت 2020 بالأسواق الصينية في نهاية العام الجاري، على أن تصل للأسواق الخليجية في نهاية 2020 كموديل 2021.