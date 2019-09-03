كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمبتدئين في القيادة.. نصائح لاستخدام زيت محرك السيارة بشكل صحيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

للمبتدئين في القيادة ننشر بكم نصائح لاستخدام زيت محرك السيارة بشكل صحيح، وخاصة في حالة افتقارك إلى اختيار نوع الزيوت الأنسب وموعد تغيير الزيت القديم وكيفية قياس مستوى الزيت وغيرها من الأمور التي تعد مصيرية بالنسبة للمحرك.

لذا ننشر لكم مجموعة من الخطوات التي على السائقين اتباعها:

- إضاءة لمبة الزيت في لوحة القيادة يعتبر إنذار حقيقي بإمكانية تعرض المحرك للتلف بسبب نقص مستوى الزيت داخل غرفة المحرك عن الحد الأدنى الآمن، أو بسبب انتهاء صلاحية الزيت وعدم قدرته على أداء مهمته.

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- يجب ألا يقل الزيت الجديد بأي حال عن ثلاثة لترات، ويمكن التعرف على عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة.

- معدل أداء الزيت يختلف باختلاف أنواعه، فهناك زيوت تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ3000 وثالثة لـ10 آلاف، لذا يجب أولًا تحديد أي الزيوت التي تحتاجها وفقًا لمعدل استخدامك للسيارة.

- السيارات المصفحة من الأسفل يتم التعامل معها بواسطة آلة شفط سوائل عند تغيير الزيت، وهي الحالة التي يجب الاستعانة فيها بمركز فني متخصص.