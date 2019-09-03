فيديو.. شعبة السيارات:"2020 سيشهد ارتفاعًا في أرقام المبيعات"

أكد الدكتور إيهاب المسلمي نائب رئيس شعبة السيارات ، أن المقدرة الشرائية للجنيه المصري أصبحت 30% خاصة بعد قرار تعويمه . وأضاف "المسملي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية "المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أن أرقام شراء السيارات بدأت تتحسن منذ شهر يوليو الماضي . فضائية "إم بي سي مصر"، أن أرقام شراء السيارات بدأت تتحسن منذ شهر يوليو الماضي . وتوقع "المسلمي"، وجود زيادة في أسعار السيارت خلال الـ3 أشهر المقبلة ، قائلا :" السوق المصري بأدائه في أخر 3 سنين لا يمثل 10% من أداء السوق". خلال الـ3 أشهر المقبلة ، قائلا :" السوق المصري بأدائه في أخر 3 سنين لا يمثل 10% من أداء السوق". و إستطرد "المسلمي"، قائلا :" 2020 سيشهد ارتفاعًا في أرقام مبيعات السيارات في مصر، خاصة بعد الإنتهاء من مشروعات تطوير الطرق". Advertisements شاهد الفيديو..

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