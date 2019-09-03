“بالفيديو” رجل يدفع بسيارته سيارة مشتعلة لإبعادها عن بيت جيرانه

الخليج ٣٦٥ نت – في موقف بطولي لن يُنسى، استطاع رجل أن ينقذ بيت جيرانه من اندلاع النيران فيه، وذلك بإبعاده لسيارة اشتعلت فيها النيران عن المنزل.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيارة متوقفة بجوار أحد المنازل وقد تحولت إلى كرة من اللهب وذلك بعد اشتعالها، وهنا ظهر الرجل الشجاع بسيارته الـ”جمس أكاديا” وقام بصدم السيارة المشتعلة بسيارته لإبعادها عن المنزل، حتى لا تمتد النيران إليه.
وتعرّضت سيارة الرجل منقذ المنزل إلى تلفيات من المقدمة والجانب الأيسر نتيجة الاصطدام إلا أنه بخير بفضل الله، وعلى الفور باشرت قوات الدفاع المدني موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران، دون وقوع أي إصابات.
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