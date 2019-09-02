الجوازات توضح حقيقة زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعل الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار حول زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص مثل باقي المهن. وكان الاستفسار كالتالي: “هل تمت زيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص لتصبح مثل باقي المهن ابتداء من 1/1/1441؟ هل هذا الخبر صحيح؟ وما هي الرسوم الفعلية لإصدار تأشيرة وفيزا السائق الخاص؟”. وجاء رد الحساب الرسمي للجوازات، بأنه لا صحة لزيادة رسوم استخراج أو تجديد إقامة السائق الخاص، داعياً لمتابعة الأخبار الخاصة بالجوازات عبر قنواته الرسمية.

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