تركي آل الشيخ يهدي “كامري” لشاب توقع نتيجة مباراة نادي “ألميريا” في الدوري الإسباني

الخليج ٣٦٥ نت – أعلن تركي آل الشيخ عن سيارة “كامري” كجائزة، لمن يتوقع نتيجة مباراة ألميريا مع هويسكا في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حيث أن تركي آل الشيخ هو مالك هذا النادي الإسباني.

وأقيمت المباراة أمس ضمن الأسبوع الثالث للمسابقة، وانتهت بنتيجة 1/0 لصالح ألميريا بقدم اللاعب سيكة كاساما، وهذا ماتوقعه الشاب الذي أهداه تركي آل الشيخ السيارة، وظهر الشاب في مقطع فيديو وصور وهو يحمل قميص النادي، معبراً عن فرحته بالحصول عليها.

والجدير بالذكر أن نادي ألميريا الذي يملكه تركي آل الشيخ، يحتل المركز الثاني حالياً بعد 3 جولات، فاز في اثنتين منها وتعادل في الثالثة، خلف نادي فوينلابرادا المتصدر بتسع نقاط.