الظهور الأول عالمياً لـ"لاند روڤر ديفندر" الجديدة في معرض فرانكفورت للسيارات

كتب: باسل الحلواني

أتاحت لاند روڤر فرصة لإلقاء نظرة أولى على سيارة ديفندر الجديدة قبل انطلاقتها عالمياً في معرض فرانكفورت للسيارات في 10 سبتمبر.

وبدأ الطريق نحو الكشف عن أكثر سيارات الدفع الرباعي قدرة ومتانةً من لاند روڤر في أحد أكثر المواقع التي يصعب الوصول إليها على سطح الأرض، وذلك بين الأودية البالغ عمقها 300 متر في وادي القلاع في منطقة أخدود شارين النائية في كازاخستان.

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احتلت سيارات لاند روڤر مكانة مميزة في قلوب المستكشفين، ووكالات العمل الإنساني، والعائلات المغامرة من مختلف أنحاء العالم، على مدى سبعة عقود من الابتكار الرائد عالمياً، وتحتفظ ديفندر الجديدة بهذا الإرث، بعد إثباتها لنفسها في أقسى البيئات على

وجه الأرض.

إلى جانب الفخامة والإتقان الكبيرين في سيارات رينج روڤر والقدرات والميزات العملية لسيارات ديسكڤري الرياضية متعددة الأغراض، تأتي سيارة ديفندر الجديدة كاستمرار لسلالة سيارات لاند روڤر المميزة.

بدافع من الشغف والاحترام الكبيرين للأصالة، تتوفر في ديفندر الجديدة مجموعة فريدة جداً من القدرات وتقنيات الاستجابة لكل التضاريس، لتعيد تعريف روح المغامرة في القرن الحادي والعشرين، وتحافظ في الوقت نفسه على شخصية سيارة لاند روڤر المعروفة منذ 71 عاماً.