تعرف على مواصفات وأسعار فولكس فاجن "تيجوان"

كتب: باسل الحلواني

كشفت الشركة المصرية التجارية وأوتوموتيف، وكيل سيارات فولكس فاجن في مصر، عن النسخة الأحدث من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات "تيجوان"، بثلاث فئات من التجهيزات، بأسعار رسمية تبدأ من 575.000 جنيه.

وتحمل فولكس فاجن تيجوان الجديدة محرك TSI معزز بشاحن تيربو سعة 1400 سي سي، بقوة ١٥٠ حصانًا، مع عزم دوران أقصى ٢٥٠ نيوتن متر، يرتبط يناقل حركة أوتوماتيك من 7 نقلات، ينقل قوة المحرك إلي العجلات الأمامية.

وبفضل المحرك تتمكن سيارة فولكس فاجن الانطلاق من الثبات بسرعة 100 كيلو متر في الساعة خلال 9.2 ثانية، وتتمكن من بلوغ

سرعة قصوى ٢٢٢ كيلومتر في الساعة، وتستهلك "تيجوان" في المتوسط 6.7 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر.

لم يأتِ الجيل الثاني من تيجوان أكثر ديناميكية وعصرية في طلّته الخارجية فحسب، بل بات يَحمل كذلك كل مقوّمات سيارات الـSUV العائلية والعملية، بالإضافة إلى رفع معدل أداء محركها القوي.

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ويبلغ الطول الإجمالي لتيجوان ٤٤٨٦ ملم، في حين يبلغ العرض العام ١٨٣٩ ملم، أما الارتفاع فيصل ١٦٦٤ ملم، في حي أن قاعدة العجلات يبلغ طولها ٢٦٨١ ملم، ما

انعكس بالإيجاب على مستويات الرحابة داخل المقصورة الداخلية.

تيجوان تقف على عجلات رياضية قياس 17 - 18 بوصة، ويتسع صندوق أمتعتها الخلفي (الشنطة) إلى ٦١٥ لترًا، مع إمكانية زيادتها لتصل إلى ١٦٦٥ لترًا في حال طيّ المقاعد الخلفية.

وزودت بمرايا جانبية يُمكن التحكّم بها وطيها كهربائيًّا وكاميرا للرؤية الخلفية، مخرج توصيل USB، نظام الدخول بدون مفتاح، فتحة سقف زجاجية بانوراميه، خاصية التدفئة بالمقاعد الأمامية التي يمكن التحكم بها كهربائيًا، حسّاسات رَكن أمامية وخلفية، لفتح صندوق الأمتعة دون استخدام اليدين، مثبّت للسرعة.

وزودت تيجوان الجديدة بمجموعة كبيرة من عوامل الأمان في مقدمتها، وسائد وستائر هوائية، نظام الفرامل المانعة الانغلاق (ABS)،ومانع انزلاق العجلات (ASR)، إضافة إلى الترس التفاضلي الإلكتروني (EDL) ونظام التحكّم في عزم جرّ المحرك (EDTC).