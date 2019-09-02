جيب: أكثر المهتمين بشراء جراند شيروكي تراكهوك هم مالكو نيسان GT-R

الخليج ٣٦٥ نت – شراء نيسان جي تي ار يعني تقبلك لكون المقاعد الخلفية غير مناسبة للجلوس الطبيعي للبالغين وأن المساحة التخزينية غير عملية، وفي المقابل تتمتع بأداء مماثل للسيارات الخارقة.

ولكن ماذا إذا كان بالإمكان شراء SUV بنفس أرقام أداء جي تي ار مع توفيرها لمساحة تخزينية عملية ومقصورة أكثر رحابة؟، يبدو أن هذه هي معضلة مالكي سيارات جي تي ار في بعض الأسواق، وقد صرح رئيس الذراع الأمريكية لجيب أن هؤلاء الملاك بشكل خاص مهتمون بشراء جيب جراند شيروكي تراكهوك.

جيب سجلت نسبة مرتفعة من استبدال سيارات نيسان جي تي ار بسيارات شيروكي تراكهوك، والتي تتمتع بقوة 707 حصان مع القدرة على حمل خمسة أفراد وكمية معتبرة من الأمتعة.

كما صرح رئيس جيب أن الملاك عادة لا يملكون مساحات كافية في مرأبهم لسيارتين، ما يعني أن الخطوة التي يقومون بها هي التخلي عن جي تي ار لصالح تراكهوك.. ولكن لنتذكر في النهاية أن جي تي ار تتمتع بسوق ثابت وقوي للراغبين في حزمة أداء مدهشة على المضامير وسرعة ممتازة.. أجل، هل ليست عملية، ولكن ممتعة للغاية في القيادة.

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk Advertisements

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk

2018 Jeep® Grand Cherokee Trackhawk