خوان كوريا في رحلة شفاء بعد إستقرار حالته بعد الحادث المأساوي – فورمولا 2

الخليج ٣٦٥ نت – Oprah Sagal – في الوقت الحالي، حالة السائق الأمريكي خوان مانويل كوريا مستقرة بعد أن تم نقله بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية بعد تعرضة لحادث مروع في سباق جائزة البلجيكا الكبرى للفورمولا 1 في سبا فرانكورشان كضحية لحادث وقع أمامه لزميله أنطوان هوبير الذي فارق الحياة. ظل خوان مانويل واعيًا طوال الوقت حتى انضمامه إلى غرفة العمليات.

خضع كوريا لكسور في ساقيه وإصابة بسيطة في العمود الفقري، وخضع لعملية جراحية ويستلقي في العناية المركزة وسيكمل رحلة شفائه في أمريكا كما صرحت عائلته.

وقعت الحادثة في اللفّة الثانية من السباق الرئيسي والأول، حيث فقط جوليانو أليزي السيطرة على سيارته على منعطف أوروج بعدها خرج هوبير عن المسار نتيجة لذلك عند منعطف رايديلون قبل أن تصطدم بها بعنف على سرعة عالية بسيارة كوريا. لم يكن لدى كوريا مكان للذهاب إليه.