كيفن هارت يعاني من إصابات خطيرة بعد انقلاب سيارته بلايموث باراكودا بمحرك هيلكات

الخليج ٣٦٥ نت – عانى الممثل الكوميدي الأمريكي كيفن هارت من إصابات خطيرة لظهره بسبب حادثة صباح الأحد في كاليفورنيا داخل سيارته بلايموث باراكودا 1970 والمزودة بمحرك هيلكات، حيث فقد سائق السيارة السيطرة عليها واندفعت في الحاجز الجانبي قبل انقلابها على جوانب الطريق.

وقد صرحت الشرطة أن جميع الأفراد الثلاثة داخل السيارة “محظوظون بالنجاة من هذه الحادثة”، كما أن سائق السيارة لم يكن هارت نفسه بل صديق له، وتؤمن الشرطة أن الحادثة لم تكن بسبب الخمور أو المخدرات بل حظ سيئ.

وقد ظهرت صور الحادثة على صفحات التواصل الاجتماعي لتكشف عن انسحاق سقف السيارة بعد انقلابها، ويبدو أن هارت تمكن من الخروج من السيارة مع نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية في ظهره اليوم وهو يتعافى حالياً.

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وقد اشترى كيفن هارت السيارة في يوليو ووضع صورها على صفحات تواصله الاجتماعي، وقد قامت شركة Speedkore المعدلة للسيارات بضبطها وتزويدها بمحرك V8 Hemi سعة 6.2 لتر بشاحن خارق والعديد من التحسينات الايروديناميكية والجمالية.