وفاة أنطوان هوبير في حادث مأساوي- جائزة بلجيكا الكبرى

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كان ناشئ رينو، الفائز بلقب الجي بي 3 الموسم الماضي، يُنافس للدخول إلى العشرة الأوائل عندما وجد نفسه في حادثة مع جوليانو أليزي الذي فقد السيطرة على سيارته عند الصعود أعلى منعطف أو روج.
وبعد توقّف سيارته، ضُرب هوبير بقوّة بسيارة خوان مانويل كوريا ناشئ ساوبر عند الخروج من منعطف “راديون”.
وتم نقل خوان كوريا إلى المستشفى ووُصفت حالته بالمستقرة وهو في العناية المركزة حتى يوم غد بعد إجراء عمليات جراحية في ساقيه وظهرة إذ يتلقى العلاج في بلجيكا وسيكمل رحلة شفائه في أمريكا قريباً. [فيديو الحادث في الأسفل]
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