أكثر ١٠ سيارات وشركات مبيعاً في السعودية لعام 2019

الخليج ٣٦٥ نت – تعرف على أكثر الشركات مبيعاً في السوق السعودي منذ يناير 2019 إلى يونيو 2019 وايضاً أنواع السيارات الأعلى مبيعاً بعد موجة من التغييرات في السوق من حيث انضمام وكلاء لعدة علامات في السوق أو خروج بعض الوكلاء. أولاً: أعلى السيارات مبيعاً 1- هيونداي اكسنت: 16,972 سيارة 2- هيونداي النترا: 15,893 سيارة 3- تويوتا كامري: 11,740 سيارة 4- هيونداي سوناتا: 10,876 سيارة 5- تويوتا هايلكس: 9,143 سيارة 6- تويوتا ياريس: 8,436 سيارة 7- نيسان صني: 7,655 سيارة 8- مازدا 6: 6,850 سيارة Advertisements 9- ايسوزو دي ماكس: 6,517 سيارة 10- مازدا سي اكس9: 5,817 سيارة ثانياً: أعلى الشركات مبيعاً 1- تويوتا: 58,853 2- هيونداي: 55,436 3- مازدا: 15,427 4- نيسان: 14,137 5- شيفروليه: 12,511 6- كيا: 11,867 7- ايسوزو: 10,343 8- فورد: 8,224 9- ميتسوبيشي: 7,528 10- شانجان: 4,949

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