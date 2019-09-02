بالفيديو – ذكرى الراحل أنطوان هوبير

نظرة على السائق الفرنسي أنطوان هوبير، الفتى الصاعد والموهوب الذي توفي بشكل مأساوي بعد حادث تحطم نهاية هذا الأسبوع في سباق الفورمولا 2 في سباق بلجيكا جائزة الكبرى 2019.

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