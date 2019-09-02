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مشاعر مختلطة لـ ليكلير في فوزه الأول في مسيرته

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وعبر ليكلير القادم من موناكو، والذي انطلق من قطب الإنطلاق الأول، خط النهاية متقدما بفارق أقل من ثانية عن هاميلتون سائق مرسيدس الذي مدد صدارته لبطولة العالم للسائقين إلى 65 نقطة أمام زميله فالتيري بوتاس الذي احتل المركز الثالث.

ويعلم ليكلير أن الفوز جاء متأخرا بعدما حرمت مشكلة في المحرك السائق البالغ عمره 21 عاما من الفوز في السباق الثاني هذا الموسم في البحرين وفي النمسا حينما أزاحه غريمه من فريق ريدبل ماكس فيرستابن من صدارة السباق قبل لفتين من الإنتهاء.

وكان هذا  الفوز الأول لفيراري هذا الموسم. لكن سعادة ليكلير لم تكن سعادة الموناكي عارمة بعد وفاة صديقه أنطوان هوبيرالذي كان يبلغ من العمر 22 عاما خلال حادث في سباق فورمولا 2 في سبا-فرانكورشان السبت.

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وقال لوكلير الذي أهدى الفوز لـ هوبير “على جانب حققت حلمي منذ أن كنت طفلا،  لكن على الجانب الآخر فهذه نهاية أسبوع صعبة منذ الأمس.

ونقلت رويترز عن لوكير قوله: “نشأنا سويا وسباقي الأول على الإطلاق كان بوجود أنطوان إستيبان أوكون  وبيار جاسلي”.

وأضاف “لا يمكنني الاستمتاع بفوزي الأول لكنها ذكرى سأحتفظ بها للأبد”.

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