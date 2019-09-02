“بالفيديو” بوجاتي شيرون تكسر أرقام السرعة القياسية وتصل إلى 490.48 كم/س

الخليج ٣٦٥ نت – الأمر رسمي: كسرت بوجاتي أرقام السرعة القياسية مجدداً لتصل إلى 490.48 كم\س بسيارة شيرون اختبارية.. وقد عملت بوجاتي في السر على مدار الستة أشهر الأخيرة مع شركة الإطارات ميشيلين وغيرها لتطوير نسخة جديدة من شيرون قادرة على كسر هذا الحاجز.

بهذا الإنجاز تفوقت بوجاتي أخيراً على كوينيجسيج والتي حققت 459 كم\س بسيارة اجيرا RS في 2017.. وقد صرح رئيس بوجاتي ستيفان فينكيلمان أن هذه هي آخر مرة تطارد فيها بوجاتي أرقام السرعة القياسية، حيث ستنسحب رسمياً من منافسات إنتاج أسرع سيارة إنتاجية في العالم، مفضلاً “التركيز على جوانب أخرى في سياراتنا في المستقبل”.

شيرون التي كسرت الأرقام القياسية هي أطول بـ 25 سنتيمتر من الموديل القياسي بفضل إطالة الخلفية قليلاً مع التخلي عن الجناح الخلفي والمكابح الهوائية لتخفيف السحب على السيارة، مع استخدام مشتت هواء خلفي أكبر وأعمق.

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كما حسنت بوجاتي محرك W16 التيربو الرباعي سعة 8.0 لتر لرفع قوته من 1500 حصان إلى 1600 حصان مع بقاء الجير ونظام الدفع الرباعي كما هو.. وقد صرحت بوجاتي أن السيارة “هي نسخة قريبة من الإنتاج” ما يعني أننا قد نراها على هيئة نسخة سوبر سبورت الإنتاجية التي أشارت التقارير إلى تدشينها خلال أسابيع.