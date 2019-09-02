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اسعار السيارات 2020 الجديدة والمستعملة في مصر.. تخفيضات تصل لـ 32 ألف جنيه

يشهد سوق السيارات المصري تغيرات دائمة في اسعار السيارات 2020 الجديدة والمستعملة، حيث مؤشر ارتفاع وانخفاض الأسعار له عوامل عدة، منها أسعار الدولار وانخفاض وارتفاع فوائد البنوك والتسعيرة الجمركية، ويبحث المستهلكون دائماً عن الأسعار وأفضلها، وفي السطور التالية قائمة باسعار سيارت 2020، تابع المقالة لمعرفة اسعار السيارات 2020 الجديدة والمستعملة في السوق المصرية.

ومن جانبه، أظهرت القوائم السعرية لشركات السيارات ووكلائها في مصر، تراجع أسعار نحو 13 طرازًا بقيمة تراوحت بين 5 الآف جنيه وحتى 32 ألف جنيه خلال شهر أغسطس الماضي، كما شملت طرزات السيارات التى تم تخفيضها، السيارات الصينية، والسيارات الأوربية والكورية واليابانية، والروسية، إليكم اسعار السيارات 2020 الجديدة والمستعملة: شيفروليه لانوس تبدأ من 162,400 جنيه وتصل إلى 171,600 جنيه. شيفروليه افيو تبدء من 197,900 جنيه وتصل إلى 203,300 جنيه. شيفروليه أوبترا تبدء 208,400 جنيه وتصل إلى 225,100 جنيه. كيا بيجاس تبدأ من 239,900 جنيه وتصل إلى 254,900 جنيه. كيا ريو تبدأ من 285,000 جنيه وتصل إلى 340,000 جنيه. كيا سبورتاج تبدأ من 430,000 جنيه وتصل إلى 535,000 جنيه. بيجو 301 تبدأ من 229,990 جنيها وتصل إلى 269,990 جنيها. بيجو 508 تبدأ من 499,990 جنيها وتصل إلى 629,990 جنيها. بيجو 5008 تبدأ من 564,990 جنيها وتصل إلى 639,990 جنيها.

اسعار سيارات 2020 - نيسان:

كشفت شركة "نيسان إيجيبت" عن أنها أقرت تخفيضًا بقيمة 20.000 جنيه على أسعار فئات سنترا السيدان العائلية موديل 2020 في أغسطس الجاري؛ ليصبح سعر الفئة الأولى من نيسان سنترا بعد الخصم نحو 269.000 جنيه مقارنة بـ289.000 جنيه في يوليو، وتراجعت أسعار الفئة الكاملة من السيارة إلى 287.000 جنيه بدلًا من 307.000 جنيه قبل التخفيض.

اسعار سيارات 2020 - هيونداي:

اعلن غبور اتو وكيل هيونداي بمصر عن تخفيضات وصلت الي 7.000 جنيه على الست فئات الأولي من سيارة توسان 2019 ؛ ليصبح أصبح سعر الفئة GL القياسية 412.900 جنيه بدلاً من 419.900 جنيه، والفئة الثانية GLS بسعر 437.900 جنيه بدلاً من 444.900 جنيه، والثالثة 462.900 جنيه بدلاً من 469.900 جنيه، والفئة الرابعة بسعر رسمي 517.900 جنيه بدلاً من 524.900 جنيه، كما شملت تخفيضات غبور على الثلاث فئات من توسان 2019 المزودة بمحرك "تيربو" لتبدأ من 466.900 جنيه، بدلاً من 473.900 جنيه بنسبة تخفيض 7.000 جنيه أيضا، كما خفضت الفئة الثانية بنفس النسبة لتقدم بسعر رسمي 537.900 بدلاً من 44.900 جنيه.

وحصلت الفئة الأعلى تجهيزاً لتوسان "تيربو" على تخفيض هو الأعلي في أغسطس، وأصبح سعرها الرسمي بعد التخفيض 562.900 بدلاً من 594.900 جنيه، بتخفيض 32.000 جنيه دفعة واحدة.

اسعار سيارات 2020 - لادا:

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أعلنت شركة الأمل للسيارات وكلاء علامة لادا الروسية في مصر، تخفيضًا بأسعار لادا جرانتا موديل 2020 سيدان العائلية بقيمة 5.000 جنيه في أغسطس الجاري ليصبح السعر الرسمي 143.000 جنيه.

اسعار سيارات 2020 - تويوتا:

قررت تويوتا إيجيبت تخفيض أسعار جميع فئات سيارتها الهاتشباك الصغيرة "ياريس" 2019 ، بقيمة15 ألف جنيه، حيث أن سيارتها الصغيرة أصبحت تباع بسعر رسمي يبدأ من 220.000 جنيه للفئة الكوبية المزودة بثلاث أبواب، بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 230.000 جنيه، بنسبة تخفيض 10.000 جنيه، وحصلت الفئة الثانية صاحبه الخمس أبواب على تخفيضات وصلت إلى 15.000 جنيه، لتباع بسعر رسمي 315.000 جنيه، بدلاً من 330.000 جنيه.

كما طالت تخفيضات تويوتا سعر سيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات C-HR طراز 2019، حيث تراجعت أسعارها في أغسطس الجاري لتباع بسعر رسمي يبدأ من 445.000 جنيه، بعد أن كانت تباع بسعر رسمي 465.000 جنيه، بنسبة تخفيض 20.000 جنيه.

كما خفضت تويوتا أسعار الفئة الثانية من سيارتها الرياضية لتباع بسعر رسمي 535.000 جنيه بدلاً من 555.000 جنيه بتخفيض 20.000 جنيه، بينما الفئة الأعلي تجهيزًا والتي تقدم بنظام الدفع الكلي للعجلات قدمتها تويوتا بسعر رسمي 570.000 جنيه بدلاً من 590.000 جنيه، بنفس نسبة تخفيض الفئة الأولى والثانية.

اسعار سيارات 2020 - بي واي دي:

تراجعت أسعار بي واي دي F3 موديل 2020 بواقع 6.000 جنيه خلال الانخفاضات الجديدة في أسعار السيارات بأغسطس، ليصبح سعرها الرسمي الجديد 173.000 جنيه مقارنة بـ179.000 جنيه قبل التخفيض.

اسعار سيارات 2020 - زوتي:

أعلنت مجموعة "IFG" أوتوموتيف للتجارة، الوكيل الحصري لعلامة زوتي الصينية في مصر، عن تخفيض أسعار السيارة Z300 السيدان موديل 2020.

وبحسب الوكيل المصري فقد تراجعت زوتي Z300 نحو 7000 جنيه في أغسطس الجاري، وبذلك يصبح سعرها الرسمي 168.000 جنيه بدلاً من 175.000 جنيه.

اسعار سيارات 2020 - شيري:

خفض غبور وكيل شيري بمصر سعر سيارة شيري تيجو 4 الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV المقدمة في فئتين من التجهيزات بقيمة 25.000 جنيه لتبدأ بسعر رسمي 305.000 جنيه بدلاً من 330.000 جنيه، كما خفض النسخة الأعلى تجهيزًا من تيجو4، بنفس النسبة لتباع بسعر رسمي 335.000 جنيه بدلاً من 360.000 جنيه.

وشملت تخفيضات غبور على سيارات شيري، سيارة شيري تيجو 8 كبيرة الحجم، المجهزة بسبع مقاعد والمقدمة بفئة واحدة من التجهيزات، وأصبحت تباع بسعر رسمي 425.000 جنيه بدلاً من 450.000 جنيه بنسبة تخفيض 25.000 جنيه.

وخفض غبور سعر سيارة شيري تيجو 7 بقيمة وصلت إلى 30 ألف جنيه، حيث أصبحت تيجو7 تباع بأسعار رسمية تبدأ من 335.000 جنيه بدلاً من 365.000 جنيه، بنسبة تخفيض 30.000 جنيه.

اسعار سيارات 2020 - فولكس فاجن:

أقرت الشركة المصرية التجارية أوتوموتيف، وكلاء علامة فولكس فاجن الألمانية في مصر، تخفيضات على أسعار فئتين من أيقونتها "باسات" سيدان موديل 2019 بنسب تراوحت بين 10 وحتى 20 ألف جنيه ، بحيث يصبح سعر الفئة القياسية من السيارة 440.00 جنيه بدلًا من 460.000 بانخفاض قدره 20.000 جنيه، أما الفئة الثانية فقد تراجعت 10.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها 485.000 جنيه بدلًا من 495.000 جنيه.

أما الفئة الثالثة من فولكس فاجن باسات التي تنافس ضمن قطاع السيارات السيدان العائلية الفاخرة، فقد استقر سعرها عند 610.000 جنيه دون تغيير عن أسعار الشهر المنقضي.

اسعار السيارات 2020 الجديدة والمستعملة في مصر.. تخفيضات تصل لـ 32 ألف جنيه