كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استعلم عن المخالفات المرورية لشهر أغسطس عبر بوابة الحكومة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتاحت بوابة الحكومة المصرية الإلكترونية خدمة لسهولة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة في مصر والسعودية لشهر أغسطس، حيث أن هناك العديد من المواطنين الذين يقودون السيارات والدراجات البخارية ويرتكبون مخالفات مرورية,

والمخالفات المرورية تأتي من جهل المواطنين بقواعد وقوانين المرور أو لمخالفتهم لها عن عمد كالركن صف ثاني أو تجاوز السرعة المحددة وخلافه.

وكشفت وزارة الداخلية عن إمكانية معرفة المخالفات المرورية برقم الوحة الخاصة بالسيارة وذلك عبر بوابة الحكومة المصرية وخدمة نيابات المرور، لذا نعرض في هذه السطور طريقة مبسطة لمعرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة وكذلك الرابط علي بوابة الحكومة المصرية.

استعلم عن المخالفات المرورية برقم اللوحة عبر بوابة الحكومة المصرية:

في البداية عليك أن تقوم بالدخول إلي موقع بوابة الحكومة الالكترونية خدمة نيابات المرور

معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة معرفة المخالفات المرورية برقم اللوحة

بعدها قم باختيار خدمة مخالفات رخص المركبات كما هو موضح بالصورة السابقة

الاستعلام عن المخالفات المرورية الاستعلام عن المخالفات المرورية

قم باختيار نوعية رقم اللوحة سواء كانت حروف وأرقام أو أرقام فقط.

بعدها قم بإدخال رقم رخصة المركبة أو السيارة الخاصة بك.

اضغط على اجمالي المخالفات، سيظهر لك إجمالي المخالفات الموجودة على السيارة.

وعند قيامك بالخطوات سابقة الذكر بعدها سوف تظهر لك كافة المخالفات التي قد تكون ارتكبتها بدون علمك كما يمكنك أيضًا تسديد تلك المخالفات عبر الطرق المتاحة التي وفرتها وزارة الداخلية زالإدارة العامة للمرور .

Advertisements

أسباب توقيع مخالفات المرور علي قائدي السيارات:

وجود ما يعيق رؤية ما بداخل السيارة مثل الزجاج الفامية وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية من 100 إلي 300 جنيه .

السير بدون حزام الأمان وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه .

السير في عكس الاتجاه وفي هذه الحالة يتم سحب رخصة القيادة لمدة شهر.

ركوب الدراجات البخارية بدون خوذة الرأس في هذه الحالة يُعرض السائق لغرامة مالية من 100 إلي 300 جنيه .

التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة وفي هذه الحالة يتم توقيع مخالفة مرورية بمقدار يتراوح من 100 إلي 300 جنيه .

القيام بأعمال مخالفة للقانون وغير شرعية في الطريق العام يعرضك لعقوبة تتراوح من 100 إلي 300 جنيه .

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومى:

لا يستطيع المواطن الاستعلام عن مخالفات المرورية بالرقم القومي فقط، بل يلزم رقم اللوحة المعدنية للسيارة التي يريد أن يستعلم عنها، وذلك من خلال الرابط الذي أتاحته بوابة الحكومة المصرية.

خدمة احذر أنت مخالف:

من الخدمات التي أتاحتها إدارة المرور التابعة لوزارة الداخلية خدمة الرسائل القصيرة على الهاتف المحمول، والتي تنبه المواطن بالمخالفة التي ارتكبها وذلك عن طريق إرسال رسالة من خلال خدمة ” أحذر أنت مخالف” تتضمن بيان شامل بالمخالفات المرورية والغرامة الموقعة عليك.

استعلام عن المخالفات المرورية في السعودية

يتمكن المواطن من الاستعلام عن المخالفات المرورية فى المملكة العربية السعودية عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الداخلية.