من هي أفضل سيدان رياضية متاحة حالياً بسعر مناسب؟

الخليج ٣٦٥ نت – مع انتشار السيارات فئة الكروس أوفر SUV في الفترة الأخيرة، وتوقف العديد من خطوط إنتاج السيارات السيدان في مصانع السيارات العالمية، أصبح البحث عن سيارة سيدان رياضية بأسعار معقولة مع تقديم أنظمة وتقنيات حديثة من الصعوبات الشديدة.



لكن مؤخراً ظهرت سيارة سيدان رياضية كورية رائعة تمتلك مميزات مبهرة وبسعر مناسب، وهي سيارة كيا ستينجر GT، تجمع ما بين الأداء والفخامة والتصميم الجذاب، وتأتي السيارة بسعر مميز جداً، حيث تأتي كيا ستينجر GT فئة EX الأقل بسعر 134,797 ريال، في حين أن فئة GT Line الأعلى تكون بسعر 165,100 ريال.



وما يميز تصميم خارجية كيا ستينجر أنها تستند على نسخة أقصر من منصة هيونداي جينيسيس الفاخرة، كما تضمن تصميم فاست باك ذو 5 أبواب غير اعتيادي، وتصل مساحة الأمتعة إلى 1,158 لتر عند طي المقاعد الخلفية.



ولقد زودت الشركة الكورية سيارتها بالعديد من التقنيات والمزايا المتطورة، ومنها مصابيح LED الأمامية، أندرويد أوتو، آبل كار بلاي، بالإضافة إلى مكابح بريمبو، عجلات 19 إنش، إطارات ميشلان الصيفية، وتأتي مع خيار الدفع الرباعي ونظام قيادة عالي الاستجابة مناسب للقيادة اليومية أو القيادة على السرعات العالية.



ميكانيكياً، تعتمد كيا ستينجر GT على محرك V6 تيربو مزدوج سعة 3.3 لتر بقوة 365 حصان وعزم 510 نيوتن.متر، وتستطيع السيارة التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.4 ثانية، وهو رقم جيد بالنسبة لوزنها البالغ 1,815 كجم.