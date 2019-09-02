تجربة قيادة سيارة هافال اتش 2 “اسعار ومواصفات وتفاصيل الفئات” Haval H2

الخليج ٣٦٥ نت – الانتقال اليومي داخل المدينة والمرور بالازدحامات المرورية المختلفة يتطلب منا دوماً التحلي بالصبر والتحمل لفترة طويلة حتى نصل لوجهتنا، حيث يساعدنا في ذلك بالطبع توفر مختلف سبل الراحة والترفيه داخل سياراتها لمحاربة الملل والبطء في الحركة، وهنا يأتي دور SUV هافال H2 الجديدة التي تقديم مزيجاً متكامل من التصميم الأنيق وتوفير الراحة للسائق والركاب، بجانب الأداء القوي والقيمة الرائعة في مقابل السعر، ولهذا نسلط الضوء عليها اليوم في مراجعتنا.

الأبعاد

الطول:4335 ملم

العرض: 1814 ملم

الارتفاع: 1695 ملم

الخارجية

تتميز هافال H2 بخارجية انسيابية ذات تصميم راقي مميز، مع خيارات مختلفة للألوان الثنائية التي تسمح بالحصول على سقف بلون مختلف عن باقي أجزاء الهيكل لمزيد من التميز.

توجد 5 خيارات للألوان تتضمن الأسود والرمادي والأبيض، بجانب لون أزرق متاح بسقف ذو لون أبيض أو أزرق، في حين أن اللون الأحمر متاح بسقف أحمر أو أبيض أو أسود.

بجانب التصميم الأنيق، تتمتع هافال H2 بمصابيح LED مع أضواء نهارية مميزة مع مصابيح ضباب دائرية أمامية، إلى جانب مرايا جانبية قابلة للطي كهربائياً تمتلك مصابيح إرشادية خاصة.

المقصورة

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هناك أربعة خيارات للألوان الأحادية وثلاثة خيارات من الألوان المزدوجة في مقصورة هافال H2، حيث يمكن بسهولة ملاحظة التطريزات بالألوان المزدوجة على المقاعد المريحة، مع إمكانية اختيار المقاعد لتتلاءم مع الكونسول الوسطي ومقبض ناقل السرعة، بحسب الذوق الشخصي، مع مقاعد جلد بتحكم كهربائي، مع مفتاح إلكتروني ذكي ودعم التشغيل بضغطة زر.

يمتاز الكونسول الوسطي بألوان جذابة وتصميم فني أنيق، بالإضافة إلى وجود وحدة تخزين وإضاءة متعددة الألوان لكل من الشاشة اللمسية قياس 8 إنش والأزرار والعدادات، مما يبعث على المزيد من الراحة والرفاهية، بجانب وجود مقود متعدد الوظائف وشاشة عدادات رقمية صغيرة تعرض معلومات مختلفة، وذلك بجانب مقعد سائق قابل للتعديل في 6 اتجاهات مختلفة وفتحة سقف.

الأمان

تتمتع هافال H2 بتقييم 5 نجوم من هيئة ANCAP الأسترالية لاختبارات أمان السيارات، وهي تمتلك وسائد هوائية أمامية وجانبية لكافة الركاب مع مسند رأس يدعم عنق الركاب عند الاصطدام لتخفيف أثر الحادث، بجانب وجود كاميرا خلفية ورادار رصد خلفي مع كاميرا جانبية، نظام مكابح ABS مانعة للانغلاق، ونظام EBD لتوزيع قوة المكابح بجانب مراقب لضغط الهواء في الإطارات.

المحرك

تقدم هافال H2 محرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر مع ناقل 6 سرعات أوتوماتيكي بقوة 150 حصان وعزم 210 نيوتن.متر لأفضل أداء ممكن، مع كفاءة استهلاك وقود مميزة تبلغ 13.7 كم/لتر.

الأسعار

سعر هافال H2 موديل 2019 الفل الكامل 55900 ريال مع استرجاع نقدي 2000 ريال

سعر هافال H2 موديل 2020 الفل الكامل 59900 ريال مع استرجاع نقدي 2000 ريال