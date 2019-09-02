تجربة قيادة سيارة هافال اتش 9 “اسعار ومواصفات وتفاصيل الفئات” Haval H9

الخليج ٣٦٥ نت – للحرية بالقيادة معاني مختلفة، حيث أنها قد تمثل للبعض القيادة داخل المدن دون معاناة مع الإزدحام، أو سلوك طريق سريع طويل على سرعة عالية دون عوائق، ولكن من المؤكد أن أغلبنا يتفق على أنه لحرية القيادة على الأسطح الرملية والطرق الوعرة المختلفة مذاق خاص فريد من نوعه، وهنا تأتي الحاجة لوجود هافال H9 ذات القوة والهيبة اللازمة لخوض مختلف التحديات الصعبة على الطرق الغير ممهدة، حيث سنراها اليوم خلال مراجعتها التي تستعرض عضلاتها على الطرقات الرملية.

الأبعاد

الطول: 4856 ملم

العرض: 1900 ملم

الارتفاع: 1926 ملم

الخارجية

تتمتع هافال H9 بتصميم مميز لواجهة السيارة والشبك الأمامي، بمزيج سلس وجذاب لأعمدة الشبكة الأمامية المصنوعة من الكروم اللامع، مما يعطي السيارة شكل مميز من الأمام وحتى الأبواب الخلفية، بالإضافة لمصابيح فاخرة في المرايات الجانبية وشكل عام مرتفع يوحي بالقوة والفخامة.

كما تضم جميع فئات H9 مصابيح أمامية زينون كي تضمن إضاءة ساطعة ورؤية واضحة للطريق أمام السيارة، بالاضافة لنظام تحكم أوتوماتيكي كامل بالإضاءة الأمامية (AFS) الذي يسمح للسائق برؤية الطريق حول أركان وجوانب السيارة. كما يوجد حساسات إضاءة محيطية تتحكم بشكل متواصل بشدة سطوع الضوء الخاص بالمجال المحيط بالسيارة بالاضافة لإمكانية تشغيل المصابيح الأمامية وإيقافها آلياً، مع مصابيح نهارية LED تتحرك في اتجاه عجلة القيادة تلقائياً.

أما إطارات هافال H9، فهي تأتي لجميع الفئات من الألمنيوم بقياس 17 أو 18 إنش، كما أن السيارة مزودة بسلم جانبي لسهولة الدخول والخروج من وإلى السيارة أيضاً، مع تصميم حاملات جانبية للسقف بتقنية ديناميكية هوائية لتساعد في نقل الأغراض الكبيرة بسرعة وسهولة عند السفر للتخييم في البر.

المقصورة

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عمل مهندسي ومصممي هافال H9 على بناء مقصورة فاخرة بتصميم حديث ورائع لتوفير تجربة استثنائية من الهدوء والرفاهية للسائق وجميع الركاب حتى عند السير على طرق غير مستوية، مما يمنحهم قدر أكبر من الرحابة والأمان، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات في عالم صناعة السيارات، مع الانتباه حتى لأدق التفاصيل عبر توظيف خامات فاخرة بمستوى عالي الإتقان، ما يظهر أولاً في الرحابة الداخلية التي تصل إلى وجود مساحة قدرها 700 ملم بين الصفين الثاني والثالث من المقاعد كي تسع كافة أفراد العائلة بأكبر قدر ممكن من الراحة للاستمتاع بالمغامرات على الرمال، أثناء التمتع بنظام ترفيهي معلوماتي لكافة أفراد العائلة عبر شاشة لمسية أمامية 8 إنش واثنين من الشاشات الخلفية المزدوجة لعرض مختلف الأفلام والفيديوهات مع سماعات منفصلة ودعم التشغيل بكبسة زر.

وتتمتع المقاعد بمستويات عالية من الراحة والتدعيم لظهر السائق خاصة والركاب بشكل عام، في حين تحصل المقاعد الأمامية بالفئة الأعلى على أنظمة تدفئة وتبريد مع نظام خاص لتعديل وضعية الجلوس بجانب تقنية تدليك مميزة للغاية يمكن ضبط إعداداتها حسب الحاجة لزيادة الراحة والرفاهية المطلقة عند القيادة في ظروف صعبة، ولا ننسى وجود مكيف هواء ثلاثي المناطق لتغيير درجة الحرارة حسب ما يتلاءم مع كل شخص، بالاضافة لنظام تنقية وفلترة الهواء من الروائح والتلوث، مع وجود نظام صوتي متميز ذو 10 سماعات يساهم في تحسين جودة الصوت ونظام عزل للضوضاء، في حين يتمتع السائق بمقود من الجلد وذاكرة لوضعية جلوس المقعد الخاص به.

الأمان

فازت هافال H9 بتقييم 4 نجوم من هيئة ANCAP الأسترالية لاختبارات أمان السيارات في 2015 لتكون في الصف الأول من بين أكثر السيارات اهتماماً بالأمان، وذلك بفضل ما تقدمه من 10 وسائد هوائية أمامية وجانبية لكافة الركاب، بجانب أنظمة الأمان التي تتضمن رصد البقعة العمياء، نظام ESP للثبات الإلكتروني المفيد على مختلف التضاريس، التحكم في الهبوط من المرتفعات، نظام إضاءة أمامية متغيرة، تحذير مغادرة المسار، تحذير خلفي من السيارات المارة أثناء الرجوع للخلف.

المحرك

تقدم هافال H9 محرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو حقن مباشر مع ناقل ZF أوتوماتيكي 8 سرعات بقوة 251 حصان وعزم 350 نيوتن.متر لأفضل أداء ممكن على مختلف التضاريس بفضل نظام الدفع الرباعي القابل للتفعيل عند الحاجة، وبدفع خلفي قياسي لتوفير الوقود والحصول على مستوى كفاءة استهلاك يبلغ 12 كم/لتر تقريباً، مع وجود أنماط قيادة مناسبة للتعامل مع مختلف أنواع الطرق الوعرة من رمال وثلوج ووحل، بجانب نمط قيادة رياضي.

أسعار هافال H9 قبل اضافة الضريبة ومصاريف التسجيل

فئه كومفورت الاستادرد 2019 بسعر 89900 ريال – استرجاع نقدي 2000 ريال

فئه دقنتي الفل الكامل 2020 فتحة سقف بسعر 108900 ريال

فئه دقنتي الفل الكامل 2020 فتحة سقف بانوراما 112900 ريال

بالاضافة لخدمة المساعدة على الطريق مجانا لمدة 5 سنوات