تجربة قيادة سيارة هافال اتش 6 “اسعار ومواصفات وتفاصيل الفئات” Haval H6

الخليج ٣٦٥ نت – للسفر على الطرقات لفترات طويلة متعة خاصة، حيث يتيح لنا ذلك اختبار سرعة وثبات سياراتنا والتمتع بقطع مسافات طويلة في دقائق معدودة ريثما نتمتع براحة ومميزات المقصورة لنشعر بحرية ورفاهية نادراً ما يضاهيها أي شئ آخر بالحياة، ولهذا نجد هافال H6 تجد تجربة مميزة للغاية في ذلك النطاق، فلنتعرف عليها اليوم إذاً كي نرى كيف تقوم بذلك.

الأبعاد

الطول:4610 ملم

العرض: 1720 ملم

الارتفاع: 1720 ملم

الخارجية

تتميز هافال H6 بخارجية ساحرة ذات خطوط انسيابية جذابة مع تصميم عصري أنيق، حيث تتمتع بمظهر رياضي ناتج عن استخدام هيكل المنيوم ديناميكي مع مصابيح LED وأضواء نهارية أمامية فريدة، بجانب الحفاظ على وجود فتحة سقف بانورامية ذكية في أعلى فئة للسماح بالحصول على ترابط أقوى مع الطريق والطبيعة حول السيارة، في حين أن العوادم الخلفية الرباعية على أقصى طرفي الواجهة الخلفية تساهم في زيادة الطابع الرياضي للـSUV العائلية التي تتاح بخمسة ألوان هي الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والبني.

المقصورة

تأتي المقصورة بلون أسود أو أسود وبني مع عجلة قيادة جلدية بنظام تدفئة وأزرار متعددة الاستخدامات ومبدل سرعات مع إمكانية تعديل وضعيتها لتناسب السائق، في حين أن لوحة القيادة تمتلك شاشة لمسية 9 إنش مائلة نحو السائق مع شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش تعرض مختلف المعلومات الهامة أما السائق مباشرة.

Advertisements

تتوفر المقاعد بكسوة جلدية أو قماشية مع مقعد سائق قابل للتعديل في 6 أو 8 اتجاهات حسب الفئة، بجانب دعم لأسفل الظهر لمزيد من الراحة أثناء القيادة لمسافات طويلة على الطرق السريعة، ومقاعد خلفية منفصلة قابلة للطي كي تسمح بالحصول على مساحة أمتعة إضافية تكفي مختلف الأغراض اللازمة عند السفر مع وجود ذاكرة للوضعية وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية ومكيف مزدوج المناطق.

الأمان

تتمتع هافال H6 بتقييم 5 نجوم من هيئة ANCAP الأسترالية لاختبارات أمان السيارات، وهي تمتلك 4 أو 8 وسائد هوائية أمامية وجانبية لكافة الركاب مع مسند رأس يدعم عنق الركاب عند الاصطدام لتخفيف أثر الحادث، بجانب وجود كاميرا خلفية ورادار رصد خلفي مع نظام مثبت سرعة يريح السائق من مهمة التأكد من عدم تخطي الحد القانوني للسرعة أثناء القيادة على أعلى سرعة قانونية ممكنة في الوقت ذاته، ما يعد مفيد للغاية بالطرق السريعة، بجانب وجود هيكل عالي المتانة والكثير من أنظمة التنبيه لتفادي وتحمل الاصطدامات وحماية الركاب.

المحرك

تقدم هافال H6 محرك 4 سلندر حقن مباشر توربو سعة 2 لتر مع ناقل 7 سرعات أوتوماتيكي بقوة 197 حصان وعزم 355 نيوتن.متر لأفضل أداء ممكن، ومع معدل كفاءة استهلاك وقود قدره 14 كم/لتر تقريباً.

الأسعار قبل الضريبة ومصاريف التسجيل

H6 فاشونابل – الاستاندرد 62900 ريال – استرجاع نقدي 2000 ريال

H6 انتلجنت – الاستاندرد المطور 67000 ريال – استرجاع نقدي 2000 ريال

H6 سوبريم – الفل الكامل بدون فتحة 71900 ريال

H6 سوبريم – الفل الكامل فتحة بانوراما 76900 ريال