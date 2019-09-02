بالخطوات.. كيفية نقل ملكية السيارة وتجديد الترخيص الخاص بها

إقتناء سيارة حلم يراود الكثير وغالبآ ما يلجآ البعض إلى شراء سيارة مستعمله خصوصآ الذين لم يسبق لهم إقتناء سياره من قبل منعآ لتعرضه للخساره الكبيره فى حال تعرض السياره الجديده لحادثه مثلآ، فيفضل شراء سياره مستعمله للتمرن على ممارسة السواقه جيدآ

اليوم نقدم لكم الخطوات اللازمة لعمل عقد البيع المسجل، واجراءات نقل الملكية بالمرور.

1- أجراءات التسجيل والبيع للسيارة فى الشهر العقاري

تذهب الى الموظف المختص لشراء نموذج بيع سيارة قيمته خمس جنيهات، وتقوم بمليء البيانات داخله، من خلال توكيل البيع الذي معك من صاحب السيارة الأصل، تختم هذا المستند من مدير الفرع، ثم تتوجه لموظف تقدير قيمة المصروفات، وتقوم بتوريد المبلغ المحدد إلى الخزينة وتتوجه بعد ذالك إلى موظف السجلات الذي يكتب فى السجلات جميع بيانات البائع والمشتري وتقوم بالتوقيع والبصم على هذا، وتتوجه بعدها إلى تصوير العقد، وتستلم وصولات التصوير وتذهب بالعقد إلى المدير مرة اخرى للتوقع والختم على عقد البيع النهائي.

2- أجراءات نقل الملكية للسيارة فى المرور

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بالتاكيد سوف تحتاج العقود التي تم تسجيلها في الشهر العقاري، أولًا الحصول على شهادة مخالفات وتكون سارية لمدته 15 يوم من تاريخ صدورها، ويمكن استخراجها من اقرب مكتب بريد قيمة استخراجها 20 جنيه، تتوجه بالسيارة إلى قسم المرور التابع للسيارة وعنوانك، تذهب لقسم الفحص، تقدم الأوراق المطلوبة مع رخصه السيارة خاصتك.

3- خطوات فحص السيارة فى المرور

سوف نبداء من بداية تقديم أوراق السيارة وعقود البيع والتوكيلات الخاصة بالسيارة، تتوجه لشراء المثلث وحقيبة طبيه وخلافه بمبلغ 150 جنيه، إضافة إلى ملف جديد لورق سيارتك وتكتب عليه أسمك من الموظف المختص بذالك، بـ 65 جنيه، وطفاية حريق ب ـ400 جنيه، وتبداء بعد ذلك فى فحص ومطابقة السيارة من خلال الموظف المختص لرفع بصمة السيارة ورقم الشاسيه، وبعد المطابقة يأتي الضابط المختص بفحص السيارة من الخارج والداخل والتوقيع بصلاحيتها.

4- أجراءات نقل الملكية للسيارة بالمرور

تتوجه بجميع الاوراق التي معك والملف الخاص بك وتذهب لمكتب التسجيل بالمرور ومعك صورتين من البطاقة الشخصية وتقدم الاوراق للموظف المختص، ويطلب منك توريد مبلغ الترخيص ثم تعود اليه مرة ثانية يطلب منك تسليم أرقام العربية القديمة للموظف المختص بالأرقام، ويسلمك لوحة أرقام جديدة وتنتظر استلام رخصه العربية الجديدة وملصق إلكتروني تلصقه على زجاج العربية من الداخل.