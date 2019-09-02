كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مواصفات وسعر "أوبل استرا 2020" الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طرحت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الوحيد لعلامات شيفروليه الأمريكية وأوبل الألمانية، وإم جي الصينية في مصر، سيارة 'اوبل أسترا' بنمط سيدان العائلية، من موديل 2020 الجديد، والتي تعد بداية الجيل السادس للسيارات الأوبل التي تنتجها الشركة منذ عام 1991.

محرك 1400 سي سي لأول مرة:



السيارة التي اعلن الوكيل عن توافرها بفئة واحدة من التجهيزات، بلغ سعرها الرسمي في مصر 318 ألف جنيه، وحملت السيارة عدة مواصفات منها محرك تربو رباعي السلندرات، ولأول مرة بسعة محرك 1400 سي سي، بدلا من 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ 140 حصان، وعزم دوران 200 نيوتنمتر وناقل حركة اتوماتيك يتكون من 6 سرعات يرسل قوة للعجلات الامامية. السيارة التي اعلن الوكيل عن توافرها بفئة واحدة من التجهيزات، بلغ سعرها الرسمي في مصر 318 ألف جنيه، وحملت السيارة عدة مواصفات منها محرك تربو رباعي السلندرات، ولأول مرة بسعة محرك 1400 سي سي، بدلا من 1600 سي سي، يولد قوة تبلغ 140 حصان، وعزم دوران 200 نيوتنمتر وناقل حركة اتوماتيك يتكون من 6 سرعات يرسل قوة للعجلات الامامية. المحرك الذي يعطي ثبات للسيارة الالمانية على الطريق المصري، يسمح لها بالوصول لسرعة 100 كيلومترالساعة خلال 10.2 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوي 207 كيلومترات الساعة، وبها خزان وقود سعة 56 بحيث تستهلك 6.4 لتر وقود لكل 100 كيلو متر. مواصفات السيارة الخارجية: Advertisements



وعن مواصفات السيارة الخارجية فيبلغ طول السيارة 4.65 متر، وعرضها بدون المرايات 1.81 متر، ارتفاعها 1.65 متر، وبمساحة شنطة من الخلف تصل لحوالي 465 لتر من الاغراض، مع قاعدة عجلات للسيارة بطول 2.68 متر، وجنوط رياضية بمقاس 16 وعن مواصفات السيارة الخارجية فيبلغ طول السيارة 4.65 متر، وعرضها بدون المرايات 1.81 متر، ارتفاعها 1.65 متر، وبمساحة شنطة من الخلف تصل لحوالي 465 لتر من الاغراض، مع قاعدة عجلات للسيارة بطول 2.68 متر، وجنوط رياضية بمقاس 16 نظم الامان بالسيارة:



تمتلك السيارة الجديدة نظم أمان مختلفة تشمل 4 ايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وESP مع مساعد للتحكم في الطرق الصاعدة ونظام للتحكم في الجر، مع نظام ايموبليزر ضد السرقة، مع نظام تثبيت للسرعة. تمتلك السيارة الجديدة نظم أمان مختلفة تشمل 4 ايرباج أمامي وفرامل ABS وEBD وESP مع مساعد للتحكم في الطرق الصاعدة ونظام للتحكم في الجر، مع نظام ايموبليزر ضد السرقة، مع نظام تثبيت للسرعة. تجهيزات خاصة للسيارة: