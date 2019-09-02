عروض تمويل هافال H9 2020 من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة توزيع وتسويق السيارات المحدودة الوكيل الرسمي لسيارات هافال في المملكة.. اشتريها الآن وابدأ دفعتك في 2020. السيارة المشمولة في العرض: هافال 2020 H9 الجديدة كلياً مزايا العرض: صيانة مجانية أول سنة مفتوحة الكيلومترات

خدمة المساعدة على الطريق

عازل وتظليل مجاني

الضمان 5 سنوات أو 150.000 كم أيهما أسبق

خيارات تمويلية متعددة صورة العرض:

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