تعرف على مهام مُحدد عدد اللفات “RPM” وكيفية حمايته للمحرك من الأعطال

الخليج ٣٦٥ نت – عداد RPM أو ما يعرف بــ محدد عدد لفات المحرك في السيارة، هو من أهم الوسائل المساعدة التي تساعد قائد السيارة على القيادة بصورة سلسة وسهلة، وتتلخص مهمته في احتساب عدد لفات المحرك في الدقيقة الواحدة، بالإضافة إلى منع حدوث أضرار بالمحرك أو القير نتيجة الدوران المفرط.

حيث أن الدوران المفرط للمحرك يسبب العديد من المشاكل، ومنها زيادة التحميل على نظام الدفع بالسيارة، كذلك على ناقل الحركة بها، فضلاً عن وصول كمية وقود كبيرة وغير محترقة الى جهاز تنقية العادم أثناء دوران المحرك بعدد كبير من اللفات.

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وقالت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV NORD) بمدينة هانوفر شمالي ألمانيا، أنه كي يتم تفادي حدوث مشاكل إلى المحرك والقير نتيجة عملية الدوران المفرط، فإنه تم تحديد عدد لفات المحرك في السيارات عن طريق قطع إمداد المحرك بالوقود أوتوماتيكياً عند نقطة محددة.

وكشفت الهيئة الألمانية عن وجود آلية ميكانيكية في السيارات القديمة تسمى مفتاح الطرد المركزي في موزع الإشعال تقوم بقطع عملية الإشعال كي تمنع الدوران المفرط، أما في السيارات الحديثة فإن حاسوب السيارة هو من يقوم بعملية قطع إمداد المحرك من الوقود عن طريق أجهزة تحكم تتدخل مباشرة في مجموعة إدارة المحرك.



ومن الوظائف الهامة التي يقوم بها أيضاً مُحدد عدد لفات المحرك في السيارات، هو تحديد السرعة القصوى للسيارة أوتوماتيكياً، وكمثال على ذلك، فإن السرعة القصوى في السيارات الخاصة يتم تحديدها عند الوصول إلى 250 كلم/ساعة، وفي الشاحنات على 100 كلم/ساعة، وفي تلك الأثناء يتم إيقاف الإمداد بالوقود بمجرد الوصول إلى تلك السرعات.