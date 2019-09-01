"شيري" بين أفضل 15 سيارة من حيث الجودة والاعتمادية لعام 2019

>> "Tiggo 3" تقفز إلى المركز الثاني بين أفضل 20 سيارة SUV من حيث مستويات الجودة الشاملة

كتب: باسل الحلواني

حققت شركة "شيري" الصينية إنجازاً غير مسبوق ضمن أحدث دراسة للجودة الأولية (IQS) لعام 2019، والتي تعدها مؤسسة J.D. Power الأمريكية المتخصصة في أبحاث التسويق العالمي سنويا، وتحظى بمصداقية كبيرة في سوق السيارات الأمريكية، حيث صعدت "شيري" 26 مركزاً مقارنة مع نتائج الدراسة ذاتها للعام الماضي، لتصبح في المركز 13 بدلا من المركز 39 بين 100 علامة تجارية عالمية للسيارات.

كما جاءت شيري "Tiggo 3" في المرتبة الثانية في قطاع السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV صغيرة الحجم، بينما حلت "Tiggo 8" في المرتبة الرابعة في فئة السيارات SUV متوسطة الحجم، كما صعدت "Tiggo 4" إلى المرتبة الرابعة في فئة السيارات SUV المدمجة، مما يعكس استراتيجية "شيري" طويلة الأجل للتركيز على الجودة والاعتمادية، وتعزيز مكانتها بين العلامات التجارية في سوق السيارات والارتقاء بتجربة العملاء.

جدير بالذكر أن شيري "Tiggo" تم إطلاقها للمرة الأولى في الأسواق العالمية عام 2005، وتمكنت من تحقيق مبيعات بلغت 1.6 مليون سيارة حول العالم لتصبح من أكثر السيارات الصينية التي نالت ثقة العملاء بسبب تطبيقها لمعايير الجودة العالمية.

وتحرص شركة جي بي غبور أوتو، منذ حصولها على حقوق توزيع وتسويق سيارات "شيري" بمصر عام 2015 بعد إبرامها اتفاقية تعاون مع شركة شيري انترناشونال، على إطلاق العديد من الموديلات التي تجمع بين وسائل الأمان والسلامة، التصميمات العصرية، وأحدث التكنولوجيا، التفوق في الأداء. إضافة إلى توفير خدمات الصيانة والضمان وقطع الغيار من خلال شبكة خدمات ما بعد البيع التي تمتلكها والتي تعد الأكبر والأوسع انتشارا في مصر.

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وتضم عائلة "شيري" في مصر مجموعة متنوعة من أفضل سيارات الـ SUV، تعد هي الأقوى بين منافسيها، وتشمل "Tiggo 3"، "Tiggo 4"، و"Tiggo 7"، و "Tiggo 8".

ومؤخرا، أعلنت شركة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لسيارات شيري في مصر، عن انضمام "Arrizo 5" المجمعة محليًا إلى عائلة شيري في مصر. وتعكس "Arrizo 5 "، التي تنتمي لفئة السيارات السيدان المدمجة، المفهوم الجديد للسيارات الصينية في مصر، بما تمتلكه من تصميم عصري وطابع رياضي، إضافة إلى توفيرها لمساحات داخلية واسعة، وباقة من الكماليات والتجهيزات، لذلك يمكننا القول ما أنها أحد الخيارات المثالية للأسرة المصرية.

تأتي "Arrizo 5" في ثلاث فئات، الأولى مانيوال بسعر "168.900" جنيه وفئتين أوتوماتيك بسعر 187,900 للـ Baseline و202,900 للهاي لاين، مع ضمان لمدة 5 سنوات أو 100 ألف كيلومتر (أيهما أقرب).

تتمتع شيري "Arrizo 5" بتصميم انسيابي عصري تظهر شخصيته من المصابيح الهالوجين الأمامية، ونظام إضاءة نهارية بتقنية LED، مع إمكانية التحكم في ارتفاع وانخفاض مستوى إضاءة المصابيح الأمامية. كما أنها مزودة بفتحة سقف، ومرايات كهربائية خارجية بها اشارات جانبية.

وبالنسبة للمقصورة الداخلية فهي مزودة بخامات عالية الجودة، بداية من الكونسول الوسطى، الذي يحتوي على شاشة ترفيهية HD مقاس 7 بوصة، تتيح ربط الهاتف بالسيارة عبر تقنية البلوتوث، وصولًا إلى مكيف الهواء ذو الفتحات للركاب في المقاعد الخلفية.

ومنحت "Arrizo 5" باقة من أنظمة السلامة والأمان للركاب، ومنها نظام منع إدارة المحرك، ومكابح مضادة للانغلاق ABS، وتوزيع قوة الفرامل الكترونيًا EBD، ووسائد هوائية أمامية، وكاميرا ونظام تحذير المسافة الخلفية لمساعدة السائق على الاصطفاف في المكان الصحيح بكل سهولة. بالإضافة إلى نظام ISO FIX لتثبيت مقاعد الأطفال في السيارة.