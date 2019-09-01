6 نصائح للخبراء الألمان تطيل من عمر سيارتك الإفتراضي

الخليج ٣٦٥ نت – في كثير من الأحيان يتسائل قائدي السيارات عن أفضل طريقة للحفاظ على سياراتهم وإطالة عمرها الإفتراضي، لذا نقدم لكم خلال السطور التالية نصائح هامة قدمتها الهيئة الألمانية لمراقبة الجودة (TÜV Süd) تحافظ على السيارة، وهي كما يلي.

1- تغيير الزيت بصورة دورية



يعتبر زيت المحرك من أبرز العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، حيث يقوم الزيت بتزليق أجزاء المحرك الداخلية لمنع احتكاكهم، والتقاط جزيئات التآكل الصغيرة، وتبريد المحرك.

لكن مع مرور الوقت تنتهى صلاحية الزيت ويفقد خواصه ويجب تغييره، كي لا يسبب الأعطال للمحرك، لذا نصح الخبير الألماني يورغن فولتس بضرورة فحص الزيت كل فترة، وتغييره في مواعيده المعتادة.

2- عدم تأجيل الإصلاحات



شدد الخبراء الألمان، على ضرورة عدم تأجيل إصلاح الأجزاء المتضررة وتغيير الأجزاء المستهلكة بسرعة، كي لا يتسبب التأخير في زيادة وتفاقم الأضرار والأعطال.

3- تجنب المسافات القصيرة



يعمد كثير من قائدي السيارات إلى قضاء جميع احتياجاتهم عن طريق قيادة السيارة، حتى وإن كانت المسافة التي سوف يقطعها 100 متر، وهذا من الأفعال الخاطئة، حيث أشار الخبراء إلى أن السير لمسافات قصيرة نحو 500 متر تعتبر من الأمور المُجهدة جداً للسيارة.

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وذلك بسبب عدم وصول المحرك إلى درجة حرارة التشغيل، وكذلك لعدم وصول درجة حرارة الزيت إلى المستوى المرغوب للضغط بقوة على المحرك أثناء القيادة.

4- تنظيف وغسل السيارة بانتظام



نصح الخبير الألماني كلايسترز بضرورة تنظيف وغسل السيارة بصورة منتظمة من أجل منع تراكم الفضلات والأوساخ عليها، وهو ما يجلب الأضرار لطلاء السيارة وتكون الصدأ عليها، كما نصح كلايسترز باستخدام مواد العناية بعناصر إحكام الأبواب لمنع تعرضها لأضرار.

5- القيادة المتهورة ولفات المحرك



من الأمور التي تجلب الضرر للمحرك وللعديد من أجزاء السيارة هو القيادة المتهورة والضغط بقوة على على دواسة الوقود، وهو ما يسبب زيادة عدد لفات المحرك ووصولها للمؤشر الأحمر، وكي تتجنب هذه الأضرار ينبغي أن يدور المحرك في عدد اللفات المناسب، والذي يتراوح من 1500 إلى 3000 لفة/الدقيقة.

6- فحص أجزاء التعليق



يوصي الخبراء الألمان بضرورة إجراء أعمال الصيانة الدورية للسيارات في الورش الفنية المتخصصة، مع فحص أجزاء التعليق بصفة مستمرة، ومنها فحص جلب المحاور وهي الجلب المطاطية المركبة على وصلة المحور المفصلية حيث تندرج ضمن الأجزاء المهمة، التي يجب التأكد من سلامتها.