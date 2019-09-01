فورد F-150 المفضلة لدى النجم العالمي ذا روك.. لماذا؟

الخليج ٣٦٥ نت – تعتبر سيارات فورد البيك آب هي الأقرب لقلب نجم هوليوود والمصارعة العالمي ذا روك لدرجة أنه يستخدم سيارة فورد F-150 لغرض وحيد فقط، وذلك عندما يكون متوجهاً للمطار بغرض السفر للعمل.

ويُفّضل ذا روك هذه السيارة بفضل الكفاءة العالية في معدلات استهلاك الوقود والتي تسمح لها بالسفر لمسافات طويلة، وذلك على الرغم من المحرك الهائل الذي يأتي بطراز V8 الشهير، وبسعة 5.0 لتر وقوة كبيرة تصل إلى 385 حصان، تمكنها من السير في الطرق الوعرة بسهولة ويسر.

ويبدأ سعر سيارة فورد F-150 يبدأ من 45 ألف دولار أمريكي، وتنضم هذه السيارة إلى أسطول كبير من السيارات الفاخرة في جراج ذا روك، مثل فورد جي تي وفيراري لافيراري وباجاني هوايرا.