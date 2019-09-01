قريباً.. العمل في تطبيقات توصيل الطلبات للسعوديين فقط

الخليج ٣٦٥ نت – أوضح فواز السهلي نائب رئيس هيئة النقل العام، أن استخدام تطبيقات توجيه السيارات من قِبل أشخاص غير سعوديين يعد مخالفة للنظام، كما أن هيئة النقل تهيب بالسعوديين المسجلين في هذه التطبيقات ضرورة الإلتزام بقيادة سياراتهم بأنفسهم.

وأكد السهلي على أن العمل في هذه التطبيقات الخاصة بتوصيل الطلبات من المطاعم وغيرها، سيتم قصرها على السعوديين قريباً، حيث إن الجهات المعنية تعمل على إنهاء إعداد اللوائح التشريعية لهذه التطبيقات.

يُذكر أن العمالة الوافدة التي تعمل في تطبيقات توجيه السيارات عن طريق شركات الأجرة والمرخص لها سابقاً، قد أعطيت مهلة محددة ستنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل، وسيقتصر العمل فيها على المواطنين فقط.