هكذا سيبدو تقاطع طريقي الإمام عبدالله بن سعود وخالد بن الوليد بالرياض عند افتتاحه

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت أمانة منطقة الرياض عن تفاصيل تنفيذ التصميم الجديد لتقاطع طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز وطريق خالد بن الوليد شرقي العاصمة، ويأتي ذلك بهدف معالجة الاختناقات المرورية المتواجدة بهما.
وأوضحت الأمانة أن فكرة هذا النوع من التقاطعات تعتمد على فصل حركة الالتفاف إلى اليسار عن الحركة المرورية المباشرة، عبر تقاطعات معكوسة تقع قبل التقاطع الرئيسي وتقوم بعكس حركة السير عن الاتجاه المعتاد.
وتعتمد الفكرة أيضاً على أن سيارات الحركة المباشرة تستمر بالحركة باتجاه التقاطع الرئيسي دون الحاجة للوقوف على التقاطع المعكوس، وتسمى هذه الطريقة بـ “التدفق المروري المستمر”، والتي تهدف لرفع كفاءة التقاطع وتقليل زمن تأخير مرور السيارات.
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