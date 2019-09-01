الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر قيام مجموعة من المواطنين بمنطقة حائل بلفتة إنسانية رائعة تعكس مدى حب الأصدقاء لبعضهم البعض، حيث أهدوا صديقهم سيارة جديدة بعد تعرض سيارته لحادث أدى إلى تلفها.
وأظهرهم الفيديو وهم ينزلون إحدى السيارات الجديدة من فوق سطحة وصديقهم بجوارهم، وفور نزول السيارة فتحوها وأخرجوا المفتاح من داخلها وأهدوه لصديقهم، الذي فرح كثيراً وبدت عليه علامات الذهول والمفاجأة، وشكرهم كثيراً على هذا التصرف الرائع منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” مواطنون يهدون صديقهم سيارة جديدة بعد تعرض سيارته لحادث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.