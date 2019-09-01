“بالفيديو” مواطنون⁩ يهدون صديقهم سيارة جديدة بعد تعرض سيارته لحادث

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يُظهر قيام مجموعة من المواطنين بمنطقة حائل بلفتة إنسانية رائعة تعكس مدى حب الأصدقاء لبعضهم البعض، حيث أهدوا صديقهم سيارة جديدة بعد تعرض سيارته لحادث أدى إلى تلفها.

وأظهرهم الفيديو وهم ينزلون إحدى السيارات الجديدة من فوق سطحة وصديقهم بجوارهم، وفور نزول السيارة فتحوها وأخرجوا المفتاح من داخلها وأهدوه لصديقهم، الذي فرح كثيراً وبدت عليه علامات الذهول والمفاجأة، وشكرهم كثيراً على هذا التصرف الرائع منهم.