استخدام الجوال أثناء القيادة يرفع نسبة الحوادث إلى 44%!

الخليج ٣٦٥ نت – أجرى برنامج أبحاث الإصابات بمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية “كيمارك”، دراسة عن استخدام الجوال أثناء القيادة ومايُسفر عن ذلك من حوادث، حيث أشارت الدراسة إلى أن استخدامه أثناء القيادة يزيد احتمال وقوع حادث جسيم بنسبة 44%.

وأجريت هذه الدراسة بين عامي “2016 و2018” على عينة من 318 شخصاً، ممن جرى تنويمهم في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض التابعة لوزارة الحرس الوطني، نتيجة إصابتهم في حوادث سير كان استخدام الجوال أثناء القيادة أحد أسبابها، بالإضافة إلى أن نسبة الالتزام بربط حزام الأمان في السعودية تعد ضعيفة جداً وهذا سبب آخر.

وأظهرت الدراسة أن متوسط أعمار من تعرضوا لهذه الحوادث كان 27 عاماً، كما أن ربع عينة الدراسة دخل العناية المركزة، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بإعاقة دائمة أو مستمرة لفترة طويلة أكبر.

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يُذكر أن التوصيات التي خرجت بها الدراسة هي ضرورة تشديد الضوابط على استخدام حزام الأمان والجوال أثناء القيادة، لما فيه من خطر جسيم على حياة السائق وحياة المستخدمين الآخرين للشارع؛ تحقيقاً لأهداف ورؤية المملكة 2030 برفع مستوى السلامة المرورية، وذلك حسب ما صرّح به الدكتور “سليمان الغنام” المشرف على الدراسة.

وهذه هي نتائح الدراسة: