كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد حادث عمرو زكي.. هل فقدت رينج روفر ايفوك ثقة عملائها بنجماتها الخمس للآمان؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من جانبه أوضح محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن معظم السيارات التي تأتي لمصر أو التي تجمع محليًا مواصفاتها مختلفة تمامًا عن السيارات الاوربية، بحيث تصبح أقل في مواصفات الأمان، الأمر الذي ينتج عنه زيادة الحوادث، والتي جاءت آخرها حادثة سيارة اللاعب عمرو زكي.

مواصفات السيارات للوصول إلى مستوى خمسة نجوم في السلامة والآمان:

تتضمن متطلبات السلامة والآمان بشكل عام في السيارات وجود نظام مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية، إلى مقاعد الأطفال الخلفية، وأيضا حدة المصابيح.

وتنقسم أساسيات السلامة والآمان في السيارة إلى ثلاثة أقسام وهم:

القسم الأول مزايا السلامة والآمان التي تمنع حدوث حوادث السير، مثل مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية (AEB)، أو التحكم الإلكتروني للثبات (ESC) وأخيرا التحكم في الجر (TC).

القسم الثاني سلامة السيارة نفسها عند وقوع الحوادث، مثل أحزمة الأمان والوسائد الهواية وأيضا المناطق المجهدة في هيكل السيارة الخارجي والتي تقلل من حدة الحوادث.

القسم الأخير هي المزايا التي تقدم للسائق نفسه، فشركات السيارات تعمل لجعل قيادة سياراتها أسهل وأكثر راحة، مثل توفير عدة إتجاهات لتحرك الكرسي.

مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية:

وتعد مكابح الطوارئ الأوتوماتيكية (AEB)، التقنية التي تساعد السيارة في تقليل حدة حوادث السير او تمنعها بشكل كامل، فهذه التقنية تشعر بقرب حدوث حادث، فعند محاولة سائق السيارة الضغط على المكابح بشكل قوي، تقوم هذه التقنية بدورها وهو الوصول إلى أعلى مرحلة من الضغط على المكابح.

التحكم الإلتكروني للثبات:

تقنية التحكم الإلتكروني للثبات (ESC) فهذه التقنية تساعد على تقليل الإنزلاق أو فقدان السيطرة على السيارة، فهي تعمل عند فقدان قائد السيارة السيطرة على سيارته وتقوم بالضغط على المكابح بشكل تلقائي لإيقافها تماما.

التحكم في الجر:

وتعمل تقنية التحكم في الجر (TC)، عند التسارع عن طريق حساب معدل دوران الإطارات الأمامية والخلفية، وهي التي تمنع قبل حصول الحوادث من دوران الإطارات وأيضا تقوم بتخفيف قوة أداء المحرك للتخفيف من ضرر الحوادث، وإضافة إلى ما سبق فيلزم في السيارة توفر خصائص أخرى مثل (ISA) المختصة بتنبيه السائقين عند إجتياز السرعة القصوى للطريق.

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خصائص السيارة الأمانية عند وقوع الحوادث:

وتشمل حزام الأمان والوسائد الهواية إضافة إلى سنادات الرأس التي تحمي الرأس والرقبة وهي أماكن حساسة عند كثير من حوادث السير، إضافة إلى وجود المناطق القابلة للتهمش في السيارة، وهذه المناطق المتوزعة في الجهة الامامية والخلفية من السيارة تقوم بإمتصاص الطاقة القوية التي تصدرها الحوادث، وهي ما تحمي السائق والركاب الأخرين من عواقب وخيمة، كما يجب توفر مقصورة ركاب قوية، وتقوية الأبواب الجانبية للحماية من جوانب السيارة.

انظمة الآمان للسائق:

وهي انظمة توفرها شركات السيارات للحفاظ على امان السائق وتشمل الكاميرات الخلفية والحساسات الأمامية والخلفية، إضافة إلى القدرة على تغيير مقعد السائق لضمان القيادة بكل أريحية وسهولة، عدادات إرتفاع درجة حرارة السيارات أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة، إشارة تغيير زيت السيارة.

وتقدم لكم بوابة "الخليج 365" أبرز مواصفات السيارة رنج روفر ايفوك فيما يلي:

تعتبر رينج روفر إيفوك إحدي السيارات البريطانية الأكثر شهرة في العالم، حيث يقودها الكثير من المشاهير بدول مختلفة.

- محرك سيارة رينج روفر إيفوك قوي جزا ويبلغ 3000 CC، قادر على تجاوز الطرق والمنحنيات الرملية والجليدية، فضلًا عن أنه مكون من ٦ إسطوانات وقوة حصانية بلغت 340 مع عزم دوران 450 نيوتن لكل متر عند 6400 دورة في الدقيقة الواحدة بنظام الدفع الرباعي.

- السرعة القصوى لرينج روفر إيفوك تبلغ 210 كم/ س، ما يجعلها قادرة على الانتقال بين المسافات البعيدة، كما يمكنها التسارع من 0-100 كم/ س خلال ٧.٢ ثانية.

- تمتاز "رينج روفر إيفوك" بوجود أقصى معدلات الأمان بها كنظام الـABS الذي يمكن السيارة من عدم زحفها أثناء قيام الشخص بالضغط على الفرامل، و نظام ABDk والذي يعمل على توزيع الفرامل بصورة إلكترونية، كما زودت بوجود مساعد للفرامل يدعى بي إي BA يعمل على جعل السيارة تصل إلى أقصى قوة كبح.

- زودت السيارة بوجود 10 إير باج من أجل حماية السائق والأشخاص الموجودين معه كما تقوم بالفتح بصورة مباشرة أثناء إصطدام الشخص بأي جسم صلب وتقوم بتوزيعها في الأمام والمقاعد الجانبية لحماية السائق والركاب الأماميين، مع وجود نظام تنبيه ضد الإصطدام يقوم بالتنبيه أثناء الخروج بصورة غير طبيعية ومألوفه عن المسار أو الإنحراف ما يجعله يصدر إهتزازات في حزام الأمان.

- تتاح سيارة "رانج روفر" في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و500 ألف جنيه إلى سعر 3 ملايين جنيه.

أول سيارة تجتاز اختبار المعهد الأوروبي للسلامة والامان بالسيارات:-

كانت فولفو S40 أول سيارة تخضع لإختبار السلامة في المعهد الأوروبي NCAP والذي تأسس في العام 1996، وحصلت على أربعة نجوم من خمسة، بينما كانت العلامة الكاملة للمرة الأولى في تاريخ المعهد في العام 2001 لـ رينو Laguna بسبب إضافتها لتقنية جديدة تذكر السائق عند نسيانه لربط حزام الأمان، وطبق معهد السلامة العديد من المواصفات على شركات السيارات مثلا في العام 2003 بإلزامهم بتوفير أماكن مخصصة لكراسي الأطفال.

أما معهد تأمين السلامة على الطرقات السريعة IIHS الأمريكي فقد بدأ في العام 1959، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تقليل حوادث السير وأيضا بتقليل معدل الوفيات والإصابات عند حدوث الحوادث، وتعتبر من أكثر المنظمات صرامة في دول العالم، حيث أن جميع التفاصيل الدقيقة في السيارة تختبر.