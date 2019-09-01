كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبدأ من مليون و500 ألف جنيه.. معلومات عن سيارة عمرو ذكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض عمرو ذكي، لاعب فريق نادي الزمالك السابق ومنتخب مصر، لحادث مروع صباح الجمعة الماضية، أثناء قيادة سيارته على طريق الساحل الشمالي، وتم نقله للمشفى ودخل في غيبوبه، ولكن سرعان ماستقرت حالته وخرج من المستشفى، ونحن اليوم نقدم لكم ابرز المعلومات عن سيارة عمرو ذكي:

- هي إحدي السيارات البريطانية التي تنتمي لشركة "رانج روفر"، وتحمل اسم "رانج روفر إيفوك"، وتُعتبر واحدة من أكثر المركبات شهرة في العالم، حيث يقودها الكثير من المشاهير بدول مختلفة، وتتاح سيارة "رانج روفر" في السوق المصري بسعر رسمي يبدأ من مليون و500 ألف جنيه إلى سعر 3 ملايين جنيه.

- محرك "رانج روفر إيفوك" يبلغ 3000 CC، فهو قوي للغاية، ولديه القدرة الفائقة على تجاوز الطرق والمنحنيات الرملية والجليدية، فضلًا عن أنه مكون من ٦ إسطوانات وقوة حصانية بلغت 340 مع عزم دوران 450 نيوتن لكل متر عند 6400 دورة في الدقيقة الواحدة بنظام الدفع الرباعي.

- تبلغ السرعة القصوى لـ"رانج روفر إيفوك" 210 كم/ س، ما يجعلها قادرة على الانتقال بين المسافات البعيدة، كما يمكنها التسارع من 0-100 كم/ س خلال ٧.٢ ثانية.

- مواصفات الأمان: حصلت السيارة على تقييم الـ5 نجوم، الخاص ببرنامج تقييم السيارات الأوروبية Euro NCAP، في تأكيد لاهتمام شركات صناعة السيارات الكبرى بمعايير السلامة والأمان لأقصى درجة ممكنة.

- تمتاز "رانج روفر إيفوك" بوجود أقصى معدلات الأمان بها كنظام الـABS الذي يمكن السيارة من عدم زحفها أثناء قيام الشخص بالضغط على الفرامل، و نظام ABDk والذي يعمل على توزيع الفرامل بصورة إلكترونية، كما زودت بوجود مساعد للفرامل يدعى بي إي BA يعمل على جعل السيارة تصل إلى أقصى قوة كبح.

- زودت السيارة بوجود 10 إير باج من أجل حماية السائق والأشخاص الموجودين معه كما تقوم بالفتح بصورة مباشرة أثناء إصطدام الشخص بأي جسم صلب وتقوم بتوزيعها في الأمام والمقاعد الجانبية لحماية السائق والركاب الأماميين، مع وجود نظام تنبيه ضد الإصطدام يقوم بالتنبيه أثناء الخروج بصورة غير طبيعية ومألوفه عن المسار أو الإنحراف ما يجعله يصدر إهتزازات في حزام الأمان.

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هذا ما قاله الدكتور عن حالة عمرو ذكي بعد إصطدام سيارته