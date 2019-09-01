تعرف على أسعار "إلنترا" 2020 بعد الزيادات الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة أسعار جميع فئات "هيونداي إلنترا" موديل 2020، وذلك بنسب تراوحت بين 2.000 و5.000 جنيه.

وتعد الزيادة المعلن عنها من قبل الوكيل والتي يبدأ العمل بها في الأول من سبتمبر المقبل هي الثانية التي يتم فرضها للشهر الثاني على التوالي بأسعار إلنترا HD، إذ تم الإعلان عن زيادة مماثلة مطلع أغسطس الجاري.

وبحسب قائمة الأسعار الجديدة ارتفع سعر الفئة القياسية من إلنترا HD المجمعة محليًا إلى 241.900 جنيه بزيادة 2.000 جنيه عن أسعارها السابقة، كما ارتفعت أسعار الفئة الثانية بنفس القيمة وبذلك يصبح سعرها 248.900 مقارنة بـ246.900 جنيه.

وأضاف الوكيل المحلي فئة جديدة إلى قائمة سيارات هيونداي إلنترا HD موديل 2020 وحدد سعرها بـ254.900 جنيه، وبذلك يصبح ترتيبها الثالث بين فئات السيارة بمصر.

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وارتفع سعر الفئة الرابعة بقيمة 2.000 جنيه لتباع بسعر رسمي 259.900 جنيه بدلًا من 257.900، والفئة الخامسة عالية التجهيز أصبح

سعرها الرسمي 269.900 مقارنة بـ267.900 جنيه.

أما هيونداي إلنترا AD موديل 2020 المستوردة فقد ارتفعت أسعار جميع فئاتها بواقع 5.000 جنيه، وبعد الزيادة أصبح سعر الفئة القياسية 304.900 مقارنة بـ299.900 جنيه.

الفئة الثانية بات سعرها الرسمي 314.900 بدلًا من 309.900 جنيه، والفئة الثالثة وصل سعرها الرسمي إلى 334.900 بعد أن كانت تباع في أغسطس 329.900 جنيه.

وحدد الوكيل المحلي سعر الفئة الرابعة من إلنترا AD بـ349.900 جنيه مقارنة بـ344.900 قبل الزيادة، والفئة الخامسة أصبح سعرها 369.900 بدلًا من 364.900 جنيه.

وبات سعر الفئة السادسة من السيارة 387.900 بدلًا من 382.900 جنيه، في حين أصبح سعر الفئة السابعة الكاملة 437.900 مقارنة بـ432.900 جنيه.