تخفيضات تصل إلى 25 ألفا على "توسان"

كتب: باسل الحلواني

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، خصماً على عدد من فئات "توسان" موديل 2019 بنسبةتخفيضات تصل إلى 25 ألف على "توسان" تراوحت بين 20.000 و25.000 جنيه.

وتعد تلك المرة الثانية خلال أغسطس التي يحرك فيها الوكيل أسعار هيونداي توسان، إذ أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تخفيضات تراوحت بين

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7.000 و32.000 جنيه وطالت جميع الفئات.

ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل فقد استقرت أسعار الفئات الثلاث الأولى من توسان المزودة بمحرك اعتيادي عند معدلاتها، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 412.900 جنيه والثانية 437.900 جنيه والثالثة 462.900 جنيه، كما استقر سعر الفئة الأولى المزودة بمحرك تربو عند 466.900

جنيه.

أما الفئة الرابعة من هيونداي توسان تراجعت إلى 492.900 جنيه، ذلك بعد أن كانت تباع مطلع الشهر الجاري بـ517.900 جنيه لتفقد نحو 25.000 جنيه من قيمتها، وانخفضت الفئة الخامسة بنفس القيمة وأصبح سعرها الجديد 497.900 مقارنة بـ522.900 جنيه.

وتراجعت أسعار الفئة الثانية من توسان المزودة بمحرك تربو لتباع بـ517.9 ألف بدلا من 537.9 ألف بنسبة انخفاض بلغت 20.000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثالثة تربو بنفس القيمة وأصبح سعرها الجديدة 522.900 جنيه مقارنة بـ542.900 جنيه.