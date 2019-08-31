كتب: باسل الحلواني
أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، خصماً على عدد من فئات "توسان" موديل 2019 بنسبةتخفيضات تصل إلى 25 ألف على "توسان" تراوحت بين 20.000 و25.000 جنيه.
وتعد تلك المرة الثانية خلال أغسطس التي يحرك فيها الوكيل أسعار هيونداي توسان، إذ أعلن في مطلع الشهر الجاري عن تخفيضات تراوحت بين
ووفقًا للمعلن من قبل الوكيل فقد استقرت أسعار الفئات الثلاث الأولى من توسان المزودة بمحرك اعتيادي عند معدلاتها، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 412.900 جنيه والثانية 437.900 جنيه والثالثة 462.900 جنيه، كما استقر سعر الفئة الأولى المزودة بمحرك تربو عند 466.900جنيه.
أما الفئة الرابعة من هيونداي توسان تراجعت إلى 492.900 جنيه، ذلك بعد أن كانت تباع مطلع الشهر الجاري بـ517.900 جنيه لتفقد نحو 25.000 جنيه من قيمتها، وانخفضت الفئة الخامسة بنفس القيمة وأصبح سعرها الجديد 497.900 مقارنة بـ522.900 جنيه.
وتراجعت أسعار الفئة الثانية من توسان المزودة بمحرك تربو لتباع بـ517.9 ألف بدلا من 537.9 ألف بنسبة انخفاض بلغت 20.000 جنيه، كما انخفض سعر الفئة الثالثة تربو بنفس القيمة وأصبح سعرها الجديدة 522.900 جنيه مقارنة بـ542.900 جنيه.
كانت هذه تفاصيل خبر تخفيضات تصل إلى 25 ألفا على "توسان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.