مازدا كوبيه بأربعة أبواب قادمة بقوة 350 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – أفادت تقارير Best Car أن الإصدار الإنتاجي لمازدا فيجن كوبيه الاختبارية من عام 2017 سيظهر لأول مرة في معرض طوكيو للسيارات هذا العام في أكتوبر، دون ذكر مصدر محدد للمعلومات، ومثل السيارة الاختبارية، يُزعم أن الطراز الإنتاجي سيأتي كطراز كوبيه بأربعة أبواب، في حين لن تبدأ المبيعات حتى عام 2022.

وبعد الكثير من الشائعات، يقال إن هذا الموديل سيعيد سيارة السيدان ذات الدفع الخلفي إلى تشكيلة مازدا، وسيستخدم محرك الشركة الجديد ذو الست أسطوانات مستقيمة سعة 3 لتر، مع نظام الاشعال الخاص بمازدا، وسيحتوي أيضاً على تقنية هجينة خفيفة، ويقول التقرير الياباني أن مازدا تهدف إلى إنتاج 345 حصان من هذا المحرك.

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يذكر أن مازدا فيجن كوبيه الاختبارية حصلت على إشارات التصميم من 2015 RX-Vision، حيث يمتلكان غطاء محرك كبير ولغة تصميم Kodo المُميزة للشركة، كما انتشرت شائعات لسنوات حول تطوير مازدا لقاعدة عجلات بنظام دفع خلفي، وربما مع خطط لمشاركتها مع تويوتا، حيث يُزعم أن الأجيال القادمة من لكزس IS وGS ستحصل عليها، ويشير تقرير لاحق أن سيارة لكزس كوبيه جديدة والتي تقع بين RC وLC يمكن أن تستخدمها.

والجدير بالذكر أن أول إشارة لهذا المحرك ذو الست أسطوانات المستقيمة مع تقنية هجينة خفيفة، كانت في تقرير المستثمر الخاص بمازدا في مارس 2019، وقالت الشركة إن التقنية الهجينة ستُطرح في وقت ما بين عامي 2020 و2025، وهو ما يتناسب مع التواريخ التي كشفت عنها تقارير Best Car.