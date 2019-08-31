“بالصور” تطور داخلية كورفيت على مدار 67 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شيفروليه مؤخراً عن كورفيت ستينغراي 2020 بعد سنوات من الانكار والنماذج الأولية، وبفضل التصميم الجديد للهيكل، فقد حصلت على داخلية جديدة تماماً عكس ما عهدناه في جميع سيارات كورفيت السابقة، حيث يركز التصميم على السائق مع تقسيم واضح بين السائق والراكب، ولكن هذا لم يكن الحال دائماً فقد تغيرت داخليتها كثيراً على مدار 67 عاماً كما هو حال التصميم الخارجي، وسنستعرض معكم تاريخ تطور داخلية كورفيت بمجموعة من الرسومات منذ وصول الطراز الأول C1 عام 1953 إلى C8 المنكشفة حديثاً.

وتُظهر الرسومات أن الأجيال الثلاثة الأولى كانت متشابهة للغاية، ولكن حصلت C4 عام 1984 على تحديث كبير مع تصميم مركز على السائق، مع فصل مقعد السائق عن مقعد الراكب بشكل كبير، بعد ذلك قللت شيفروليه من الانقسام في C5 وC6 قبل اعادتها مرة أخرى في C7، لتصل إلى أقصى درجاتها في C8 مع وجود فجوة أكبر بين المقاعد ووجود أدوات التحكم في أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء في وضع فريد.

وكل رسم هو استعراض لعصر مختلف ليس فقط لكورفيت ولكن لعالم السيارات كذلك، بالإضافة إلى أنه يُظهر عن العديد من الألبومات ووسائط الموسيقى التي تتوافق مع عصر السيارة، والآن، إليكم الرسومات بترتيب الأجيال:

C1 كورفيت: 1953-1962

C2 كورفيت: 1963-1967

C3 كورفيت: 1968-1982

C4 كورفيت: 1984-1996

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C5 كورفيت: 1997-2004

C6 كورفيت: 2004-2013

C7 كورفيت: 2014-2019

C8 كورفيت: 2020-