“بالفيديو” سبعينية تقود مرسيدس G63 AMG للسباق مع بي ام دبليو M850i

الخليج ٣٦٥ نت – العمر مجرد رقم، كما أن قيادة السيارات الحديثة أصبح أسهل من أي وقت مضى، لذلك، ليس من الغريب أن تكون سيدة تبلغ من العمر 71 عام قادرة على التنافس بسيارة AMG G63 في سباق تسارع مقابل بي ام دبليو M850i دون أي خبرة سابقة.

وتعد AMG G63 هي السيارة الأكثر قوة في هذا السباق، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4 لتر يولد قوة 577 حصان و850 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بتسع سرعات، ونظام دفع كلي، إلا أنها SUV ضخمة بوزن يصل إلى 2,650 كجم، حيث يمنحها تصميمها الصندوقي مظهراً قوياً لكن ليس رائعاً بالنسبة إلى كفاءة الديناميكا الهوائية.

Advertisements

في حين أن M850i هي سيارة مختلفة تماماً، حيث تستمد قوتها من محرك V8 سعة 4.4 لتر مزدوج التيربو يولد قوة 523 حصان و750 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة بثمان سرعات ونظام دفع كلي، وهي السيارة الأقل قوة، إلا أن الكوبيه أخف وزناً بكثير من منافستها بوزن يصل إلى 2,031 كجم، كما أن تصميمها يعزز من كفاءة الديناميكا الهوائية.

ومع القليل من التدريب، لم تواجه هذه السيدة مشكلة في الانطلاق، وبالتأكيد لا يتطلب الأمر معرفة كبيرة بالسيارات لمعرفة أن بي ام دبليو هي الفائزة، على الرغم من فارق القوة، إلا أن الوزن المنخفض وتحسين الديناميكا الهوائية يكفي لتعويض الفرق، وقد ظهرت السيدة بأداء مميز أثناء التسارع، لكن أثناء اختبار الكبح على سرعة عالية أظهرت حرصاً كبيراً طوال الوقت، حتى بعد توقف سيارتها.