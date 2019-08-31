“بالفيديو” لأي مدى تختلف درجة حرارة السيارة اعتماداً على لونها؟

الخليج ٣٦٥ نت – نعلم جميعاً الحقيقة العلمية القائلة بأن الألوان الداكنة تمتص المزيد من الحرارة مقارنة بالألوان الساطعة التي تعكس الحرارة، وقد تلاحظون ذلك بوضوح عند ركوب سيارة بمقاعد جلدية سوداء في فصل الصيف، ولكننا لا نعلم تحديداً الفروق في الحرارة بين كل لون، وهذا ما يوضحه بدقة الفيديو.

حيث يستخدم مصور الفيديو كاميرا FLIR التي تكشف عن الحرارة وتقيسها بدقة كبيرة، وقام بتوجيهها نحو صف من سيارات تويوتا هايلاندر ذات ألوان مختلفة، ولحسن الحظ، كانت هناك سيارتين باللونين الأبيض والأسود متجاورتين وقد سجلت الكاميراً فرقاً كبيراً يقدر بـ 25 درجة مئوية بينهم على غطاء المحرك، حيث كانت درجة حرارة السيارة السوداء 70 درجة مئوية، في حين كانت 45 درجة على البيضاء.

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واستمر مصور الفيديو في قياس درجات الحرارة على سيارات بألوان أخرى، فقد كشفت تويوتا رمادية عن درجة حرارة مرتفعة تقدر بـ 63 درجة في حين أن السيارة ذات اللون الفضي سجلت 54 درجة مئوية، ووفقاً للفيديو، فلم يتم تشغيل هذه السيارات مؤخراً، لذا فإن الحرارة على غطاء المحرك ليست مرتبطة بالمحرك، ويدعم هذا الادعاء بعض درجات الحرارة المسجلة على أسطح السيارات والتي تشبه إلى حد كبير درجات حرارة غطاء المحرك.

وعلى أي حال، فإن هذا الفيديو المميز يكشف لنا كيف يمكن أن تكون السيارة ذات الألوان الداكنة أفضل صديق في الشتاء وأسوأ أعداءنا في الصيف.