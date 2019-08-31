تتضمن إدخال التاكسي الكهربائي إلى مصر.. التفاصيل الكاملة لشراكة "ريفولتا" مع "إيكو فاكتور" الأوكرانية

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة ريفولتا إيجيبت، أول وأكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في مصر والمنطقة، اتفاقية شراكة جديدة مع إيكو فاكتور، الشركة الأوكرانية المتخصصة في مجال السيارات الكهربائية وإكسسواراتها وشواحنها.

وبموجب اتفاقية الشراكة الموقعة بين الشركتين سيكون لدى ريفولتا إيجيبت مجموعة من الخطط للمساهمة في التحول لاستخدام السيارات الكهربائية وذلك من خلال إنشاء أول وأكبر مصنع ومركز صيانة في الشرق الأوسط للشحن ومستلزمات السيارات الكهربائية.

وقال عز الدين إبراهيم، عضو مجلس الإدارة ورئيس تطوير الأعمال بشركة ريفولتا إيجيبت: "إيكو فاكتور هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل الكهربائي في أوروبا الشرقية، وكان من الطبيعي نقوم بالشراكة معها للتوسع ولتقديم حلول أكثر ابتكاراً في مجال نقل الطاقة النظيفة والبديلة".

وأضاف "إبراهيم"، أنه من المتوقع أن تصل شبكة شح ريفولتا إيجيبت إلى 690 نقطة شحن في عام 2020.

وبهذه الشراكة توفر ريفولتا إيجيبت العديد من العروض والخدمات والحلول المتميزة من خلال تطوير أحدث التقنيات وأنظمة التشغيل بالتعاون مع فريق عمل إيكو

فاكتور ذو الخبرات العالمية والأوروبية.

صرح أحمد زين، عضو مجلس الإدارة ورئيس قسم التسويق في ريفولتا إيجيبت: "من خلال شراكتنا مع إيكو فاكتور قمنا بإطلاق أول تطبيق من نوعه عبر الهاتف المحمول مما يسمح لعملائنا بمتابعة كل ما يتعلق بشحن السيارة ومحطات الشحن"، مضيفاً "أنه فضلاً عن أكبر مركز صيانة في مصر والمنطقة فالشركة بصدد إنشاء أول مصنع في المنطقة لتجميع محطات شحن السيارات الكهربائية وجميع الكابلات والإكسسوارات".

كما كشفت شركة ريفولتا إيجيبت عن خططها لإدخال أول سيارة أجرة كهربائية لمصر وهو ما يساهم في تخفيض تكلفة الصيانة والتشغيل بالإضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية وخفض معدلات التلوث الناتجة من ثاني أوكسيد الكربون.

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وبخصوص التاكسي الكهربائي، أضاف زين: "التاكسي الجديد يوفر العديد من المميزات للعميل وسائق وصاحب التاكسي والدولة؛ حيث يمكن للراكب أو العميل أن يستخدم سيارات

أجرة أكثر أماناً ويوفر 25% من التعريفة التي يدفعها، أما بالنسبة للسائق فهو يزيد من دخله بنسبة 60%، وبالنسبة للدولة فآخر إحصائية لسيارات الأجرة في مصر ما يقارب 384 ألف تاكسي في عام 2017 وتحول هذه السيارات إلى كهرباء يوفر حوالي 4 ملايين دولار ويزيد من معدل القيمة المضافة لاكتشافات الغاز الطبيعي".

وأشار "زين"، إلى أن شركة ريفولتا إيجيبت ستشارك في مبادرة البحر الأحمر وشرم الشيخ للبدء في تحويل سيارات الأجرة التي تسير بالوقود إلى سيارات أجرة كهربائية وذلك لتشجيع السياحة.

كما ناقش سيرجل فيلتشيف، رئيس مجلس إدارة إيكو فاكتور خلال المؤتمر خطط إنشاء مركز الصيانة وأهمية تبادل الخبرات والمعرفة في جعل التحول الكهربائي أكثر سهولة وأهمية؛ حيث قال: "نأتي اليوم بحلمنا إلى مصر ونشارك شريك نجاحنا ريفولتا إيجيبت في نفس الرؤية الخاصة بالتحول إلى السيارات الكهربائية، مضيفاً أن حلمه بدأ في عام 2009 عندما أراد تحويل مستقبل النقل وجلب التقنيات العالمية والحديثة للمساعدة في عيش حياة أفضل".

وتأتي هذه الشراكة في أعقاب الاتفاقية الناجحة التي وقعتها ريفولتا إيجيبت مع الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية وفاليو وآخرين.

كما أن إيكو فاكتور هي شركة هندسية متخصصة في تطوير وإنشاء المركبات الكهربائية وأجهزة الشحن وأنظمة التحكم في السيارات الكهربائية.