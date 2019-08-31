كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكودا تعتزم الكشف عن Kamiq الرياضية.. اكتشف المواصفات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة سكودا، عن مركبتها Kamiq الجديدة، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، وتطرح السيارة Kamiq في الأسواق بسعر يبدأ من 17 ألف و950 يورو أى ما يعادل (350 ألف جنيه) تقريبا.

ووفقا للشركة، فأكدت أن السيارة Kamiq الجديدة تظهر بطول 4.21 متر، كما تقدم مقاعد لخمسة أشخاص، في حين تتراوح سعة حيز الحمولة بين 400 و1395 لترا.

فيما يتوفر للسيارة مجموعة من محركات البنزين والديزل، التي تغطي نطاق قوة يمتد بين 70 كيلو وات/95 حصان و110 كيلووات/150 حصان.

كما تتوفر من السيارة نسخة الغاز الطبيعي (CNG)، وتعتمد على سواعد محرك ثلاثي الأسطوانات بقوة 66 كيلووات/90 حصان.

ويبلغ معدل استهلاك النسخة الأكثر اقتصادية 4.2 لتر ديزل/100 كلم، وهو ما ينتج عنه 112 جم/كلم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وتتضافر جهود المحركات مع ناقل حركة يدوي أو ناقل حركة مزدوج القابض، كما تتمتع المقصورة الداخلية للسيارة بشاشة لمسية كبيرة، مع نظام ملتيميديا متصل بالإنترنت، فضلا عن بعض التجهيزات الإضافية الأخرى مثل الغطاء الخلفي الكهربائي.

قدمت سكودا في وقت سابق، سيارتها أوكتافيا SE الجديدة في أوروبا، وتحديدا بسوق السيارات الإنجليزي، حيث قدمت الشركة هذه الفئة من أوكتافيا بنسختين الأولى هاتشباك والثانية نسخة واجون الطويلة التي يطلق عليها البعض اسم السيارة العائلية. Advertisements وتحمل الفئة الأولى من هذا الموديل محرك بنزين بسعة 1000 سي سي وبقوة 113 حصان، لكن لراغبي مزيد من القوة يمكنهم الحصول ايضا على محرك بنزين أقوى بسعة 1500 سي سي وبقوة 148 حصان، بالإضافة لإتاحة الشركة لمحرك ديزل 1600 سي سي بقوة 11حصان. وتشمل الإضافات التي تملها هذه الفئة مقارنة بالفئة العادية من أوكتافيا إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 17 بوصة، ونظام ملاحي متطور، ونظام Wi-Fi لتوزيع الانترنت على ركاب السيارة، ودواسات أقدام مميزة بأرضية السيارة، وعجلة قيادة مغطاة بالجلد، وتكييف ثنائي النطاق ومرايات جانبية مكيفة، وسنسور خلفي، ونظام لمراقبة حالة السائق الصحية. ويبدأ سعر هذه الفئة في انجلترا من 24 ألف و715 جنيه استرليني، أو ما يعادل 558 ألف و554 جنيه مصري تقريبا.