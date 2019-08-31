لكزس: مستعدون لإعادة إحياء LFA في هذه الحالة

الخليج ٣٦٥ نت – لكزس LFA الخارقة انتهى إنتاجها رسمياً في 2012 بعد صنع 500 نسخة ولكن تستمر لكزس في بيع نسخ محدودة جداً جديدة من حين لآخر، كما عبرت في تصريحات أخيرة عن استعدادها لتقديم موديل جديد عالي الأداء.

وصرح نائب رئيس لكزس عندما سُؤل عن خليفة LFA: “أحب الفكرة ولكن أحتاج لمساعدتكم.. أحتاج لطلب قوي لـ LFA جديدة من وسائل الإعلام.. شيء كهذا سيساعدنا على الاستمرار”.

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لكزس قلقة من تراجع الطلب على الموديلات المشابهة لـ LFA خاصة وأن السيارة لم تحقق مبيعات مدهشة في بعض الأسواق مثل أمريكا، ربما بسبب سعرها الذي بدأ من 375,000 دولار (1.4 مليون ريال)، وتخشى لكزس من تكرار الكرة وطرح موديل جديد بمبيعات وردود فعل متوسطة من الأسواق.

ويُذكر أن الصور المموهة بالأسفل ليست لخليفة LFA بل هي لـ LFA اختبارية بغرض تجربة إطارات سباق جديدة للكزس.