مرسيدس تكشف عن أسعار CLA موديل 2020 في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت مرسيدس عن أسعار CLA 2020 الجديدة لتبدأ من 36,650 دولار في الولايات المتحدة، ما يجعلها أغلى بما يعادل 13,000 ريال من الموديل السابق، وهو ما يعكس الزيادة التي سنراها في دول الخليج علماً بأن موديل 2019 يبدأ سعره في المملكة من 168 ألف ريال.

مرسيدس CLA موديل 2020 هي أكبر وأكثر فخامة من الموديل السابق، ومن أهم مميزاتها هي مصابيح إضاءة LED وسقف زجاجي بانورامي وجنوط 18 إنش، وبالداخل نرى مقود جلدي ولوحة عدادات رقمية 7 إنش ومقاعد رياضية ونظام تحكم في المناخ بمنطقتين ونظام فتح السيارة عن بعد وتطبيقات ابل كاربلاي واندرويد اوتو.

ونستمر مع مزايا السيارة الفاخرة التي تشمل إمكانية تهوية وتدفئة المقاعد الأمامية والمقود وإضاءة محيطية مريحة للمقصورة وشاحن لاسلكي للهواتف والمزيد.

وتستمد السيارة قوتها من محرك تيربو سعة 2.0 لتر بأربعة سلندر بقوة 221 حصان وعزم دوران 350 نيوتن.متر، متصل بجير مزدوج بسبع سرعات ونظام دفع أمامي أو رباعي، وتتسارع CLA الجديدة إلى 96 كم\س في 6.3 ثانية بسرعة قصوى 210 كم\س.