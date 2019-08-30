سوزوكي جيمني تظهر في تصميم تخيلي بأربعة أبواب

الخليج ٣٦٥ نت – تمتعت سوزوكي جيمني الجديدة بإعجاب النقاد واهتمام الكثيرين، ولن يكون غريباً أن تستغل الشركة هذا الرواج لتقديم عدة نسخ مختلفة للموديل، وهذه الصور التوقعية قد تمهد لجيمني بأربعة أبواب.

هذه الجيمني تأتي بنفس الطلاء البراق الذي يجمع بين الأصفر والأخضر مثل موديل الثلاثة أبواب ولكن مع إضافة بابين بالطبع، مع حفاظها على نفس التصميم الصندوقي المشابه لمرسيدس G-Class والذي أعجب الكثيرين.

هل سنرى موديل كهذا؟، ممكن جدا، خاصة وأن سوزوكي كشفت عن بيك اب اختبارية معتمدة على جيمني مؤخراً، والذي جذبت انتباه البعض، خاصة في أستراليا، حيث صرحت ذراع سوزوكي الأسترالية أن مكاتبها استلمت فيضان من الطلبات لجيمني بيك اب وموديل أكبر بأربعة أبواب.. لننتظر ونرى ما ستقرره الشركة.