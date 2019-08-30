جي دي باور: السائقون يعطلون الأنظمة المساعدة لهم في سياراتهم!

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت دراسة جديدة من مركز J.D. Power البحثي أن عددا كبيراً من ملاك السيارات الجديدة لا يحبون أنظمة مساعدة السائق الحديثة.

وقد اشتكى البعض من أنظمة البقاء في حارة الطريق ووضع السيارة في مركز الحارة بالأخص، حيث اعتبر 23% من الملاك أن هذه الأنظمة “مزعجة جدا”، ومن هذه النسبة قام 61% منهم بتعطيل النظام في سياراتهم، كما وجدت الدراسة أن 21% من السائقين الذين لم يعتبروا هذه الأنظمة مزعجة قاموا أيضاً بتعطيل هذه الأنظمة.

وصرح المركز أن بعض الشركات قادرة على تطبيق هذه الأنظمة بدون إزعاج السائقين ولكن البعض فشل في ذلك، “لهذا تجد أن 90% من ملاك علامة معينة يطلبون أنظمة البقاء في حارة الطريق بينما 59% فقط من ملاك علامة أخرى يرغبون في ذلك”.

بالنسبة للسيارات التي تتمتع برضى واسع من ملاكها تجاه جوانبها التقنية فكيا ستينجر تأتي في المرتبة الأولى ثم هيونداي كونا وتويوتا C-HR وكيا سيراتو وشيفروليه بليزر وبورش كايين وفورد اكسبيديشن.